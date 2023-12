Doble podi per a l’Equip Vinyes Dabad al final de temporada de resistència

Els Vinyes amb els seus respectius trofeus (FotoEsport)

Vinyes-Guillamet- Caminal (VW Golf 2.0 #1) van repetir el triomf de la classe 2 de les “4 hores de Lleida”, un triomf que ja van aconseguir en el 2021. En aquesta edició de la prova de l’Escuderia Lleida, els veterans pilots de l’equip andorrà van ocupar el sisè lloc de la classificació absoluta.

Joan Vinyes jr – Marc Barcons (VW Golf 1.8 #2), de la seva banda, van completar la cursa lleidatana a la segona posició de la classe 2 i en un meritori quart lloc de la classificació absoluta. Van estar lluitant fins al final per estar al podi scratch de la carrera.





Meteorologia irreconeixible al Circuit de Lleida

Hi havia un cert escepticisme amb les previsions meteorològiques que es van anunciar per al cap de setmana a Lleida. Sens dubte ni els més optimistes podien creure que la prova de l’Escuderia Lleida es pogués celebrar amb sol, temperatures molt per sobre de les habituals en aquesta època de l’any, sense boira, sense pluja… En fi les típiques inclemències del temps que són habituals a principis de desembre a les instal·lacions del circuit lleidatà. Doncs, aquesta vegada, les previsions es van acomplir i les “4 hores de Resistència 2023” van tenir un desenllaç atípic quant a fenòmens externs.





Entrenaments lliures i cronometrats: Sense sorpreses

En el decurs dels 45’ d’assajos lliures, no hi va haver sorpreses i es van acomplir els objectius previstos que no eren altres que canviar el xip i recordar els punts delicats de la pista de Lleida i adaptar-se tan bé com fos possible a les lleugeres variacions (sempre per a millorar la seva instal·lació) que els organitzadors van fer al seu traçat.

Joan Vinyes es va posar al volant del VW Golf – Baporo Motorsport i va marcar un millor crono 1’05”235 que el va situar a la novena posició de la graella de sortida.

Vinyes es mostrava satisfet amb el registre i amb la posició de sortida; així s’expressava: “Hem repetit pràcticament el crono de la passada edició (1’05”660), el Golf no dona per a més. De tota manera la carrera és completament diferent. Intentarem fer una bona sortida i remuntar alguna posició, però sense pressa. Són 4 hores de competició i és tan important anar ràpid com no castigar excessivament la mecànica. Com sempre sortirem a guanyar, veurem que dona de si el desenllaç de la cursa”.

Pel que fa a Joan Vinyes Jr, va rodar amb normalitat i sense forçar en cap moment durant els entrenaments lliures, als cronometrats va cedir el volant del Peugeot 206 1.6, al seu company Marc Barcons. El jove pilot andorrà es va mostrar satisfet amb el temps, 1’04”993, que els va situar a quarta fila de la graella de sortida. Vinyes Jr, va comentar amb aquestes paraules l’estratègia a seguir: “La nostra intenció és ser una mica conservadors a l’inici de les 4 hores i veure quin nivell tenen els que a priori són els nostres rivals directes. A mesura que avanci la competició anirem adaptant el ritme sempre segons les possibilitats de la nostra mecànica. M’agradaria molt poder finalitzar la cursa”.

Vinyes-Guillamet-Caminal, van protagonitzar una vegada més una prova molt regular. Després de la primera hora de competició se situaven a la cinquena plaça, posició que van mantenir bona part de la cursa. L’última hora la van començar al quart lloc, però amb possibilitats de lluitar per al podi absolut, ho van intentar, però a falta de 20’ per al final una desafortunada virolla va frenar en sec les seves aspiracions a l’esmentat podi: “Ha estat una llàstima, vam baixar fins a la sisena posició de l’absoluta, però encara vam poder mantenir la primera posició de la classe 2. A les curses en general, però a les de resistència sobre terra s’accentua l’afirmació que diu, fins que no has creuat la línia d’arribada no pots donar per decidit el resultat ”.

Per a Vinyes jr-Barcons, la competició no es va iniciar del tot bé, abans de la primera hora un toc amb un rival va provocar que Barcons fes una virolla i quedés durant uns instants parat a la pista. Va poder posar el Peugeot en marxa i a partir d’aquí tot es va desenvolupar de manera més “normal”, és a dir fent les parades obligades a boxes i poder portar un ritme regular a mesura que avançava la prova.

Vinyes Jr – Barcons han estat sempre al top10, però al final amb el pilot andorrà al volant van anar millorant posicions fins a finalitzar a la quarta plaça de la classificació absoluta. El petit de la saga Vinyes es mostrava content per un motiu especial, així ho comentava: “Aquest cop hem pogut finalitzar la cursa. Durant la temporada els problemes mecànics, entre d’altres, sempre ens han deixat fora de carrera abans del desitjat. A més hem pujat al podi de classe 2. Sens dubte molt satisfet de com ha anat la meva segona participació a les 4 hores de Lleida”.