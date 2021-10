Doble podi per a Amàlia Vinyes a la cita del CER a Jerez

El passat cap de setmana, 2 i 3 d’octubre, va tenir lloc a Jerez una nova cita del Campionat d’Espanya de Resistència (CER), on l’andorrana Amália Vinyes va estar present a bord del seu Cupra TCR en la categoria TCR. Per a la pilot patrocinada per SEAT Europ-Auto, la cita andalusa va suposar pujar dues vegades a podi, ambdues en segon lloc, en una categoria en què la competitivitat sempre és màxima.

No obstant això, el seu cap de setmana de carreres no va començar de la millor manera, ja que durant la sessió d’entrenaments cronometrats, un altre vehicle li va donar un fortíssim cop, la qual cosa va condicionar la sessió i li va desconcentrar en la seva lluita per una bona posició a la graella. Amb el cotxe reparat per part del seu equip, Baporo Motorsport, Amália va prendre la sortida en la primera cursa disposada a lluitar per les primeres places en una categoria en què molts dels seus rivals compten amb vehicles més evolucionats que el seu. Durant la carrera Amàlia Vinyes va mantenir una bonica i duríssima lluita amb Santi Concepció, aconseguint imposar-se i signar la segona posició d’una sessió en la qual el va guanyar el veneçolà Sergio López.

La segona carrera va tenir un desenllaç inesperat quan a quatre minuts de la fi es va veure interrompuda per una bandera vermella a causa de la pluja que estava començant a caure. Malgrat tot, Amalia es va fer de nou amb la segona plaça, en aquesta ocasió per darrere d’Álvaro Fontes-Mirco Van Nostrum, els guanyadors.

En paraules de l’andorrana, “em vaig de Jerez contenta perquè crec que hem estat a l’altura davant rivals molt durs i amb cotxes, en molts casos, més moderns que el nostre. El cop dels cronos em va desconcentrar molt, però l’equip va fer un gran treball per posar de nou el Cupra a punt i acabar amb dos segons llocs que em donen molta confiança de cara a la fi de la temporada. Espero poder estar a Barcelona per posar el punt final a l’CER de 2021″.

El Campionat d’Espanya de Resistència disputarà l’última cursa de la temporada a Barcelona, els dies 13 i 14 de novembre, en una única cursa de dues hores en el mític traçat català.