Doble estada de Maeva Estevez a Cervinia i canvis en el calendari d’SBX

Maeva Estevez continua amb la preparació d’una temporada que cada vegada és més a prop, però que pateix també alguns canvis en el calendari inicialment previst. Estevez ha estat quatre dies entrenant a l’estació italiana de Cervinia, on tornarà d’aquí a uns dies per completar altres deu dies de neu.

Maeva Estevez va patir el primer dia algunes molèsties al genoll, però poc a poc va anar adaptant-se al dolor que tenia i va poder entrenar bé. “Hem fet sobretot boarder, amb unes condicions molt bones, molt bon temps i la neu en perfecte estat”, ha manifestat l’esportista andorrana. A Cervinia, a més de les bones condicions de neu i temps, Estevez va poder aprofitar “tres seccions de boarder” per treballar, segons explica: “Hi havia una petita, que era un pump track, una sortida que era grossa, i després un boarder sencer on s’anava ràpid i era molt tècnic, ja que girava molt”, ha explicat Estevez, que ha destacat que aquest boarder ràpid i tècnic ha permès “treballar aspectes molt importants i que sovint no ens els trobem per poder fer-los en pretemporada”. “Ha sigut una estada molt positiva i d’aquí a quatre dies tornem per fer deu dies d’entrenament al mateix lloc”, ha conclòs l’andorrana.

Canvis en el calendari

Amb la pandèmia sobrevolant calendaris i competicions d’aquesta temporada, al boardercross la situació afecta en les primeres proves. Si bé estava previst que Estevez debutés el 25 de novembre a la Copa d’Europa de Pitztal (Àustria), aquesta s’ha suspès i la FIS està pendent de ressituar-la en el calendari. D’aquesta manera, la primera cita seria Montafon (Àustria), corresponent a la Copa del Món d’SBX, del 10 al 12 de desembre.