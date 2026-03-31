Divuit participants passen a la segona ronda del concurs Solo Sax Competition 2026

Un total de 18 concursants dels 129 participants han passat a la segona fase de la dotzena edició del Solo Sax Competition. La primera ronda d’aquest concurs s’ha celebrat del 28 al 31 de març i els concursants han hagut d’interpretar dues peces, una d’Ida Gotkovsky titulada “Brillance” i “Bibioles”, de Marc Monnet.
El jurat d’aquesta dotzena edició de l’Andorra Sax Fest està format per 12 membres, tots ells referents del saxo a nivell internacional. En destaquen Lars Mlekusch, enguany és president del jurat, Mikhail Kazakov, Jan Gricar, Erzsébet Seleljo, Femke Ijlstra, Joonatan Rautiola, Nikita Zimin, Mariano García, Nahikari Oloriz, Nacho Gascón, Christophe Grèzes i Arno Bornkamp.
Els semifinalistes que passen a la segona ronda són:
- Taerin Lee (Corea del Sud)
- Manuel Modejar Amat (Espanya)
- Takaya Minami (Japó)
- Arsenii Budanov (Rússia)
- Juan David Toro Martín (Espanya)
- Kistóf Havasi (Hongria)
- Uku Grossb (Estònia)
- Aoi Nakaya (Japó)
- Marin Balssa (França)
- Maria Chiara Tunno (Itàlia)
- Javier Janeiro Sánchez (Espanya)
- Sofiia Petrash (Rússia)
- Pei Li (Xina)
- Cristina Rodríguez Sánchez (Espanya)
- Maksim Gal (Eslovènia)
- Tomomi Goto (Japó)
- Daniel Valerón Falcón (Espanya)
- Louis Caudrelier (França)
Els sis participants que passaran a la final del Solo Sax s’anunciaran el dijous, 2 d’abril, a la tarda.