Crèdit Andorrà ha detectat que alguns dels seus clients estan rebent correus electrònics en nom del banc en què se sol·liciten dades personals, financeres i/o contrasenyes.

L’entitat ha informat qur davant d’aquesta situació és important que no es faci cas del correu i que se suprimeixi de la safata d’entrada. També recorda que no demanarà mai que els seus clients introdueixin el seu usuari ni la contrasenya a través d’un enllaç en un correu electrònic o per SMS.

El phishing o pesca de credencials és una tècnica de ciberdelinqüència que es produeix quan un estafador envia un correu electrònic fent-se passar per una persona o entitat per sol·licitar informació personal i financera, com ara la targeta de coordenades de l’e-Crèdit o el número de targeta de dèbit/crèdit.