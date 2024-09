Diversitat en el programa “Ritmes Capital Musical” i tribut a Elvis Presley

Teresa Ventura

“Ritmes Capital Musical” és una proposta estiuenca que es va iniciar l’any 2018, i que aquest any ha organitzat el departament de Turisme del Comú d’Andorra la Vella. Aquest any 2024, s’ha programat per als dimarts i els dijous, a les 19,30 hores, a la vegada que s’ha complementat amb “Ritmes Menuts” amb horari de 17 a 18 hores, tots els dilluns del mes d’agost. En aquesta segona opció s’han ofert des d’un taller de circ fins a jocs d’aigua a part dels concerts per als mes joves, un taller de pintacares i modelatge de globus.

Quant al programa dels adults, es va obrir el cicle l’1 d’agost amb la participació de la Banda “Héroes de la Antártida”, uns músics que són referents del Blues a Barcelona i van oferir temes clàssics i composicions pròpies amb clara influència del Jazz i el country.

El dimarts, dia 6 d’agost, va ser el torn de “Cumelles & Talavera blues band” també en la línia del blues, jazz i country. El dijous, dia 8, va actuar “Odara Trio” aportant una fusió d’estils: bossa nova, i aires flamencs. Dimarts 13, hi va haver un tribut a Joan Manuel Serrat & Sabina, així que van sonar les cançons d’ambdós cantautors, els quals també havien fet recitals al país.

Dijous, 15 d’Agost, va ser el torn de “Lady Hits”, així que es van homenatjar les dives del pop-rock. Dimarts dia 20 es va dedicar al blues, rock i soul, amb el grup “The Blue Women’s soul” fins arribar al dijous dia 22 d’Agost amb el tribut a Elvis Presley, al qual, d’alguna manera, dediquem nosaltres aquest article més especialment perquè una de les seves cançons han estat molt interpretada i, fins i tot, versionada per a coral al Principat d’Andorra: Can’t Help Falling in Love.

El senzill Can’t Help Falling in Love

A continuació detallarem les altres dues cançons que es varen interpretar com a “Tribut a Elvis Presley”, el dijous, dia 22 d’agost i, com hem dit abans, dins el programa “Tribut a Elvis Presley” de Ritmes Capital Musical 2024.

It’s now or never, escrita per Aaron Schroeder i Vally Gold. És una cançó inspirada en la napolitana “O sole Mio” composta per Eduardo Di Capua (1865 – 1917) i Presley la va enregistrar l’any 1960 juntament amb “A Mess of blues” (cara B) que pertany al gènere Rhythm and Blues.

Coberta del single It’s now or never

Suspiciuos mind, escrita per Mark James. Elvis Presley la va enregistrar l’any 1968 i, precisament, l’any 2022 es va reeditar amb el títol de “HITs” d’Elvis Presley en un mix encapçalat per “Can’t Help Falling in Love” i de la qual hem fet referència anteriorment. A part de que “Suspicius mind” juntament amb “Can’t Help Falling in Love”, l’any 2017, es van incloure fragments d’ambdues cançons a la pel·lícula “Blade Runner 2049”, un film de ciència ficció dirigit per Denis Villeneuve amb guió de Hampton Fancher i Michael Green. La banda sonora la va dirigir Hans Zimmer i Benjamin Wallfisch. Està interpretada, entre altres actors, per Ryan Gosling, Harrison Ford, Anna de Armas, etc.

Cartell de la pel·lícula Blade Runner 2049

Finalment el dimarts, dia 27 d’agost, vàrem poder gaudir de les versions de rock que ens van oferir els ja molt coneguts residents andorrans “Old School. Va tancar la programació un tribut a Fito & Fitipaldi, el qual va anar a càrrec del grup “Acabamos de llegar”. Això va ser l’últim dijous, dia 29 d’agost.





Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).