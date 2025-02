Divendres, segon Sopar Benèfic de la Creu Roja en col·laboració amb l’AMMA

Cartell anunciador del segon Sopar Benèfic (Creu Roja Andorrana)

La Creu Roja Andorrana celebrarà el seu segon Sopar Benèfic, una iniciativa solidària que tindrà lloc aquest pròxim divendres, 28 de febrer, coincidint amb el Dia Internacional de les Malalties Minoritàries. Aquest esdeveniment, organitzat en col·laboració amb l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquestes malalties poc conegudes i de contribuir al suport de les persones i famílies afectades.

Aquest sopar no només és una oportunitat per a sensibilitzar sobre aquesta realitat sovint invisible, sinó també per a recaptar fons destinats a projectes socials. Una part dels fons obtinguts es destinarà a l’AMMA, per a continuar la seva tasca de suport i divulgació i, una altra part, es dirigirà al projecte de l’Hotel Social Peralba, una iniciativa de Creu Roja Andorrana per a oferir un espai digne a persones en situació de risc o exclusió social.

L’esdeveniment arrencarà a les 20 hores del divendres per a allargar-se fins passada la mitjanit. Se celebrarà al restaurant Tres Estanys (Grau Roig). A banda dels diferents parlaments a càrrec de membres de la Creu Roja i de l’AMMA, també tindrà lloc una baixada de torxes, el sopar, una rifa solidària, per a acabar la vetllada amb una part més festiva (after party).