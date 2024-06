Divendres, obertura total del parc de l’Ossa d’Encamp

El Parc de l’Ossa a Encamp (Comú d’Encamp)

L’obertura total del parc de l’Ossa d’Encamp serà tota una festa, i és que el Comú ha preparat tot un seguit d’activitats per a tota la família per tal de celebrar la finalització de tots els espais que acull la instal·lació. L’acte tindrà lloc aquest pròxim divendres 21 de juny, a partir de les 17 hores, i s’allargarà fins a les 21.30 hores aproximadament.

L’objectiu és que tots els ciutadans i ciutadanes, així com infants i joves de la parròquia que acudeixin a la inauguració puguin descobrir els diferents espais que formen la totalitat del parc, amb totes les infraestructures ja acabades, convertint-se així en un espai intergeneracional, amb una aposta ferma per la biodiversitat i amb capacitat per a acollir actes de diferents formats. Les activitats estan pensades per a descobrir els principals elements que conformen aquest nou equipament.

Cal recordar que l’obertura parcial, que va tenir lloc el passat 11 d’abril, i ara quedarà finalitzada la zona de la llacuna i els tres nous edificis de serveis, que acolliran el Servei de Circulació i els serveis del Llaç d’animació i l’Àrea de jovent, d’Infància i Joventut, i properament es realitzarà el trasllat.

Amb la llacuna finalitzada, els usuaris podran gaudir d’aquest espai que integra el riu i que combina l’aigua d’aquest amb vegetació aquàtica, conjuntament amb una passarel·la que permet gaudir-la des de la part superior, i un mirador que sobrevola el riu Valira d’Orient. Es converteix així en un espai ideal per a fer un passeig i gaudir de l’entorn del riu a dins del mateix parc.





Vol amb globus, tarda festiva i activitats esportives, culturals i artístiques per a la inauguració

L’obertura total del nou parc de l’Ossa d’Encamp es convertirà en una festa per a la ciutadania. Grans i petits podran passar una tarda molt entretinguda amb les diferents activitats, tornejos i concerts programats per a aquest divendres 21 de juny, a partir de les 17 hores. Abans de tot, però, hi haurà un berenar popular a partir de les 17.15 hores on es repartirà coca amb xocolata per als infants (hi haurà disponibilitat per a celíacs)

En l’àmbit esportiu, es farà un concurs de tirs i habilitats amb la col·laboració del BC Andorra i la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) amb premis per als guanyadors; un taller d’escalada guiat, amb el suport de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) perquè tothom pugui aprendre i practicar aquest esport correctament i on es podrà participar per ordre d’arribada; i una exhibició a l’skate park de la mà del Go Ride Skateboarding Club Andorra amb monitoratge per a descobrir el món del patinatge. Totes les activitats seran gratuïtes.

Paral·lelament, a partir de les 18 hores hi haurà una activitat, amb començament al davant de la llacuna, en la qual els joves i infants, amb les seves famílies, o persones adultes de forma individual podran descobrir la biodiversitat que conté el parc mitjançant un joc de pistes, que serà dirigit per Roser Ginjaume, que ha estat la paisatgista encarregada del projecte. Per a aquesta activitat es recomana reservar a través del whatsapp comunal el +376 653 200.

El Departament de Cultura, Infància i Joventut del Comú organitza un taller artístic amb pintura per tal que els més petits (de 6 a 12 anys) puguin descobrir totes les possibilitats creatives que amaguen els colors del parc, així com les diferents tècniques existents i la seva gran varietat de resultats, podent-se emportar la seva creació com a record.

La música en directe també serà la protagonista de la festa, i es podrà gaudir d’un concert del grup ‘Anyway’, a partir de les 19 hores a davant de la llacuna.

I un dels principals atractius de la festa, si la meteorologia ho permet, serà de 20 a 21.30 hores, on els més intrèpids i intrèpides podran enlairar-se i volar per sobre el parc de l’Ossa amb un globus aerostàtic captiu que permetrà als assistents veure a vista d’ocell el parc de l’Ossa, acompanyat d’una petita explicació de com s’ha construït. El punt de trobada de l’activitat serà a la porta d’entrada del parc del carrer Prat de l’Areny, sent una activitat per a tots els públics.





Oportunitat per a descobrir tots els indrets i serveis del parc

A més de poder passar una gran tarda gaudint de les activitats programades, els assistents a la inauguració tindran l’oportunitat de descobrir tots els indrets del parc, així com els serveis que hi haurà establerts a la instal·lació.

Es podran visitar per dins els tres nous edificis de serveis comunals, que acolliran el Servei de Circulació i els serveis del Llaç d’animació i l’Àrea de jovent, d’Infància i Joventut. De fet, el servei de Circulació instal·larà una petita exposició en la qual es podran veure dos uniformes antics del cos, així com alguns dels vehicles que s’utilitzaven anys enrere i fotografies de l’època.

La resta d’espais, ja oberts al públic, romandran com fins ara i seran igualment visitables i estaran disponibles per a fer-ne ús per part dels assistents.