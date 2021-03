Divendres començarà la fase 3 de la vacunació contra la Covid-19

El divendres es començarà la fase 3 prevista en el pla de vacunació contra la Covid-19. Així ho ha anunciat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, recordant que aquesta fase inclou els majors de 65 anys i els membres de cossos especials que encara no s’han immunitzat, incloent el Cos d’Educació.

Tal com ha afirmat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la visita al centre d’administració de vacunes, ubicat a l’antiga plaça de braus, la campanya de vacunació avança progressivament, de manera equivalent a la dels països veïns. En aquest sentit, i en xifres totals, s’han administrat 4.914 vacunes contra la Covid-19, 3.650 corresponents a la primera dosi i 1.264 ja en segona dosi. A mesura que vagin arribant les remeses s’administrarà el vaccí seguint les fases establertes en el protocol de vacunació

Els pròxims dies s’acabarà de vacunar les persones inscrites i que formen part de la fase 2 del pla de vacunació i es començaran a citar i a vacunar al següent grup, que inclou entre altres, a la població d’entre 60 i 70 anys i a treballadors essencials de primera línia.

Fins a la data hi ha prop de 28.000 persones inscrites a la plataforma per rebre la vacuna, de les quals unes 4.500 tenen més de 70 anys.

Flexibilització de mesures

D’altra banda, Martínez Benazet ha anunciat algunes flexibilitzacions de mesures de contenció i prevenció dels contagis de Covid-19. Així, es permetrà la presència de públic als esdeveniments esportius, amb un aforament del 20% en espais interiors, i del 40% a l’aire lliure, sempre aplicant els protocols validats pel Ministeri de Salut.

Així mateix, també es permeten les visites a l’Hospital, encara que restringides, i als centres sociosanitaris. En aquest punt, el ministre de Salut també ha indicat que els residents vacunats o que hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos podran sortir acompanyats de familiars, que s’hauran de fer un test d’antígens. En el cas de la Residència Albó, es permeten les sortides amb pernoctació en els mateixos supòsits i també pels menors de 16 anys. En aquest cas, es farà un test d’antígens als residents quan tornin a la residència.

També es permet l’obertura del sector de l’oci nocturn, però per a l’activitat de bar i en les franges horàries permeses actualment. Martínez Benazet ha especificat que no s’hi permet el ball i que, com ha puntualitzat el ministre, “si hi ha pista de ball, s’ha d’eliminar i col·locar-hi taules i cadires, i la música s’ha de mantenir amb una funció d’acompanyament”. Pel que fa a les consumicions, només estaran autoritzats a servir begudes i menjar fred.

Actualització sanitària

L’alleugeriment d’aquestes mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat responen al fet que les dades epidemiològiques actuals refermen l’estabilització de la taxa de reproducció al voltant 1 i, el que és més important, “la disminució de la pressió hospitalària a l’UCI i dels pacients que requereixen ventilació mecànica”.

El ministre de Salut també s’ha referit a l’evolució dels casos al Principat: des de l’esclat de la pandèmia, ara fa un any, hi ha hagut un total de 11.130 casos i s’han registrat 10.708 altes. El total de defuncions fins a la data és de 112.

Actualment hi ha 310 casos actius, el que representa un repunt respecte al nombre de casos que es tenien els últims dies: 5 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 8 a l’UCI –4 d’elles requereixen ventilació mecànica–. En total a l’hospital hi ha ingressat un pacient menys de Covid-19.

A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha precisat que 14 aules estan sota vigilància activa –3 en total i 11 en parcial– i 28 en vigilància passiva.