Diumenge, caminada de l’Associació contra el Càncer de l’Alt Urgell

Cartell anunciador de la caminada d’aquest diumenge a la la Seu (Aj. la Seu)

L’Associació contra el Càncer de l’Alt Urgell organitza una caminada popular, aquest mateix diumenge, dia 27 octubre, oberta a tothom a tota la ciutadania de la Seu d’Urgell i la comarca. Per tal de donar visibilitat a la iniciativa, la marxa de tan sols 1’5 km, es desenvoluparà pels carrers de la capital urgellenca. La seva sortida serà a la plaça de les Monges, a les 12 hores.

Amb el lema de “La Seu d’Urgell en marxa contra el càncer”, la caminada té un cost solidari d’inscripció de 10 euros. Amb el preu hi va un “welcome pack” i, per als participants, en acabar el recorregut, hi haurà un pica-pica. Per a les inscripcions, s’ha de contactar 691 86 14 37 o bé enviar un correu electrònic a lorena.gravet@contraelcancer.es. També es poden formalitzar a Perruqueria Unisex Montse i a Disseny La Seu.

Així mateix, qui ho desitgi, també es podrà apuntar el mateix diumenge, dues hores abans en el punt de sortida, és a dir, a les 10 hores, a la plaça de les Monges, perquè la marxa arrencarà a les 12 hores.