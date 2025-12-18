Dissabte, taller de decoració d’espelmes de Nadal a l’MCTA

De cara al proper dissabte, dia 20 de desembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) ha organitzat un taller familiar de decoració d’espelmes, on les persones que hi prenguin part podran transformar una espelma blanca amb pintura acrílica o cera de colors, creant una peça original per a il·luminar la llar durant les pròximes festes nadalenques.
Del taller, l’MCTA en farà fins a cinc sessions en horari de matí i tarda: a les 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h. L’equipament cultural assenyala que les places per a participar-hi són limitades, per la qual cosa cal fer reserva prèvia al correu electrònic reserves@mcta.ad o bé trucant al número de telèfon 800 800. Aquesta és una activitat a partir dels 4 anys d’edat i els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.