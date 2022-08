Disputant-se la Travessa Pas de la Casa amb tres recorreguts diferents

A les 10 hores d’aquest diumenge s’ha donat el tret de sortida a la primera de les proves de la Travessa Pas de la Casa. Aquesta primera, dels tres recorreguts, té una distància de 10 km (la cursa Antenes). A a les 10.30 hores, la distància de 5 km (la cursa Directa). I, a les 11 hores, la distància de prop de 3 km (la cursa Antenes). Totes les tres curses tenen el punt de sortida i arribada a la plataforma de Grandvalira al peu del telecabina Pioners.

Al llarg dels tres recorreguts hi ha 4 avituallaments, formats per voluntaris i ubicats en els punts més estratègics dels diferents traçats. L’entrega de premis tindrà lloc a les 14 hores i, seguidament, s’oferirà un dinar popular per a participants, acompanyants i voluntaris.