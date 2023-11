Dispositius especials pel pont de la Puríssima, Nadal i període hivernal

El director d’Energia i Transports, Carles Miquel (SFGA)

Mobilitat ha treballat, juntament amb la resta de cossos especials del país, diversos dispositius preventius de trànsit de cara a l’època hivernal, moment que es registra una màxima afluència de vehicles al país. La voluntat d’aquests treballs tècnics és poder informar de forma deguda i prèvia a tota la població de les possibles incidències de trànsit i de les previsions de nevades, així com coordinar tots els efectius disponibles per a augmentar la fluïdesa de vehicles en hores punta.

Així, i tal com ha destacat el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, el primer dispositiu ja s’habilitarà aquest cap de setmana amb la previsió del pont de la Puríssima. Entre el 2 i el 10 de desembre es preveu una entrada a Andorra d’uns 112.000 vehicles, 85.000 dels quals vindrien per la frontera hispanoandorrana i 27.000 per la francesa. Això suposarà mobilitzar més de 250 efectius entre Policia, Serveis de Circulació Comunals i Mobilitat amb la realització de més de 1.100 serveis.

El pont de la Puríssima és l’inici de la temporada alta d’afluència de vehicles i per aquest motiu, i amb la voluntat de maximitzar la fluïdesa, Mobilitat ha previst activar el dispositiu d’entrada a la CG-1 a Sant Julià de Lòria –els dies festius i els dissabtes– entre el 2 de desembre i fins al 30 de març. Aquest dispositiu habilita un doble carril en direcció nord a l’avinguda Francesc Cairat i permet així posar dues vies d’entrada des de la frontera fins al centre de la primera parròquia del país. Com a dispositiu per a donar fluïdes en l’operació sortida del pont, i també durant les dates hivernals, s’habilitarà un doble carril en direcció sud entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda els diumenges i dies festius des del 7 de desembre i fins a l’1 d’abril.

El director ha destacat la quantitat d’efectius que es mobilitzen durant aquests períodes especials d’entrada de vehicles i per aquest motiu ha recomanat a la ciutadania “preveure els desplaçaments amb antelació” i seguir a temps real les informacions facilitades a través de les xarxes socials pel departament de Mobilitat.

Més enllà del pont de la Puríssima, també s’ha informat que entre el 22 de desembre i el 7 de gener, dates nadalenques, es preveuen l’entrada a Andorra de 202.000 vehicles. Entrant al detall, en la frontera hispanoandorrana s’estima l’accés al país d’uns 138.500 vehicles, mentre que per la francoandorrana uns 63.500. Quant a les previsions de Setmana Santa del 2024, entre el 27 de març i l’1 d’abril, Miquel ha avançat que s’estima una entrada de 69.000 vehicles, dels quals 45.000 entrarien per la frontera amb Espanya i 24.000 per la francesa.

Finalment, el director del departament ha explicat que, en consonància amb la temporada d’obertura a les estacions d’esquí del país, entre el 8 i el 31 de gener es preveu una afluència moderada de vehicles. Els caps de setmana de gener es preveu una afluència mitja. Pel que fa al febrer, els primers dos dies del mes es calcula una afluència mitja, així com del 5 al 9 de febrer, mentre que la resta de dies del mes l’afluència prevista és alta. Al març, de l’1 al 3 s’estima una afluència alta. La resta del mes, moderada, a excepció dels caps de setmana, quan es preveu mitja.





Reforç del transport públic

El director d’Energia i Transports també ha explicat que s’han reforçat les línies de transport públic, en previsió d’alta afluència de gent durant la temporada d’hivern. Així la línia L3 que uneix Andorra la Vella i Soldeu tindran una major amplitud horària de les 6:30 h d’Andorra a Soldeu fins a les 21:45 h de Soldeu a Andorra amb un servei cada 30 minuts. La línia L4 (Andorra la Vella – Pas de la Casa) de dilluns a dissabte s’ha vist augmentada les freqüències, de 30 a 20 minuts.

Així mateix, per a les línies que cobreixen la vall del nord (L5 i L6) connectant Andorra la Vella amb Arinsal i Ordino, la freqüència s’incrementa amb un comboi cada 15 minuts (abans cada 20min) de les 16:25 h fins a les 20:10 h, el que suposa incrementar 7 serveis més de l’habitual.

Per últim, la línia exprés (É) que connecta amb Sant Julià de Lòria, s’han ampliat les hores punta on el servei és cada 10 min entre les 7:00 h a 10:00 h i 16:00 h a 18:00 h. Així mateix, les franges on els vehicles passaven cada 30 minuts, ara ho faran cada 20 minuts.