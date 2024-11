Dispositiu matinal, en període de prova, per a afavorir la fluïdesa del trànsit a la zona de la Bartra, a Encamp

El dispositiu té l’objectiu de minimitzar les retencions matinals en sentit sud a la zona de la Bartra (Servei de Mobilitat)

El Servei de Mobilitat informa a través de les seves xarxes socials del nou dispositiu especial per a afavorir la fluïdesa del trànsit a la carretera general número 2 (CG-2) a l’alçada d’Encamp. Aquesta acció ve motivada per la voluntat de minimitzar les retencions matinals en sentit sud a la zona de la Bartra, per la qual cosa s’activa l’esmentat dispositiu especial de trànsit en format de prova pilot.

Val a dir que en cas de previsió de nevades, aquest dispositiu no es muntaria. El període de prova del dispositiu anirà del dilluns vinent (dia 18) i fins al divendres, 29 de novembre. Pel que fa a l’horari en el qual estaria activat, seria de les 6 a les 10 del matí, de dilluns a divendres.