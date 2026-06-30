Dispositiu especial de mobilitat per a facilitar l’accés a la Copa del Món de BTT 2026

Amb motiu de la celebració de la Copa del Món de les WHOOP UCI MTB World Series, del 10 al 12 de juliol, l’estació de Pal Arinsal ha activat un dispositiu especial de mobilitat amb l’objectiu de facilitar l’arribada dels espectadors, garantir una circulació fluida i oferir la millor experiència als assistents, alhora que es fomenta una mobilitat més sostenible. El dispositiu inclou restriccions de trànsit, reforç del transport públic, serveis de llançadora, una nova distribució dels pàdocs i un espai específic per a autocaravanes.
Restriccions de circulació
Durant els dies 10, 11 i 12 de juliol, la circulació quedarà restringida a la carretera d’accés a Pal, a partir de la zona d’Amorriadors, d’acord amb el dispositiu establert.
L’accés quedarà reservat exclusivament als vehicles acreditats. Per aquest motiu, l’organització recomana accedir a l’esdeveniment a través del telecabina de la Massana, que serà la principal via d’accés per als espectadors. També es recomana utilitzar el transport públic i els serveis habilitats per l’organització per a arribar fins a l’estació.
Transport públic reforçat
Per a accedir a la Copa del Món, es recomana utilitzar el transport públic fins a la Massana. Els espectadors podran arribar-hi mitjançant les línies regulars d’autobús i, un cop a la parròquia, accedir a l’estació amb el telecabina de la Massana, la via principal d’accés a l’esdeveniment, o bé amb el servei especial de llançadores habilitat per l’organització. Tant l’accés amb el telecabina com l’ús de les llançadores requeriran disposar d’una entrada de la Copa del Món o d’un forfet de temporada de Grandvalira Resorts.
El dispositiu de transport s’adaptarà al programa de competició, amb un servei de rotació contínua. Les llançadores sortiran cada 30 minuts des de Pal (el punt de sortida pot variar segons el dia) i la Massana, fent parada inicial davant del Prat Gran de la Massana i continuant per totes les parades habituals del recorregut.
Divendres
- De 9:30 h a 16 h: rotació contínua entre la Massana i Fontanals (àrea de descens).
- De 16 h a 19 h: rotació contínua entre la Massana i la Caubella (àrea de Cross-country).
Dissabte
· De 8 h a 17 h: rotació contínua entre la Massana i Fontanals (àrea de descens).
Diumenge
- De 8 h a 17 h: rotació contínua entre la Massana i la Caubella (àrea de Cross-country).
Mobilitat entre la Caubella i Fontanals
Per a facilitar els desplaçaments interns, durant els tres dies de competició, l’organització anima els espectadors a prioritzar els desplaçaments a peu mitjançant el Camí del Bosc, un itinerari senyalitzat que connecta les dues seus i que esdevé la millor opció per a moure’s entre els espais de competició.
Nova distribució dels pàdocs
La Copa del Món presenta aquest any una nova organització dels espais tècnics. L’àrea de la Caubella concentrarà tots els pàdocs dels equips, així com l’accés i l’estacionament dels camions de grans dimensions. Per la seva banda, Fontanals acollirà exclusivament el pàdoc tècnic per als riders de descens.
Zona d’autocaravanes
Les autocaravanes disposaran d’un espai específic habilitat a Pal, a la nova zona residencial situada a la part posterior del nucli. Aquest espai mantindrà els mateixos serveis que en edicions anteriors:
- Punt de recollida d’aigües grises.
- Lavabos.
- Serveis complementaris per als usuaris.
- Serveis de transfer per a accedir a l’estació. Serà necessari un passi per a poder accedir.
Accés amb bicicleta
L’accés per carretera a la Copa del Món amb bicicleta estarà permès i es presenta com una de les opcions més sostenibles per a arribar a l’esdeveniment. Els espectadors que accedeixin amb bicicleta hauran de deixar-la als espais de “bike parking” habilitats i vigilats durant l’horari de l’esdeveniment. Hi haurà dos punts d’estacionament assegurats, un a la Caubella i un altre a Fontanals.
Pel que fa a l’accés amb bicicleta de muntanya, els usuaris del Bike Park que disposin d’un forfet vàlid podran accedir amb el telecabina de la Massana fins a la Caubella. Durant la celebració de la Copa del Món, l’estació romandrà oberta amb cinc circuits de la part baixa del Bike Park, disponibles amb una tarifa especial de 25 € per als adults i 19 € per als infants.
L’accés pedalant a la zona de la Caubella estarà reservat exclusivament als usuaris del Bike Park amb forfet vigent.
Recomanacions als assistents
Per a garantir una experiència còmoda i segura, Pal Arinsal recomana utilitzar preferentment el transport públic, planificar el desplaçament amb antelació, respectar la senyalització i les indicacions del personal de mobilitat, prioritzar els itineraris a peu entre Caubella i Fontanals, especialment el Camí del Bosc. I portar calçat adequat i protegir-se del sol durant tota la jornada.
Aquest dispositiu s’ha dissenyat per a garantir una mobilitat eficient, reduir l’impacte del trànsit i facilitar que espectadors, equips i organització gaudeixin d’una Copa del Món segura i sostenible.
Adquirir entrades:https://events.palarinsal.com/es/world-cup-mtb/entradas.