Dispositiu de Mobilitat davant l’arribada de prop de 60.000 vehicles per Setmana Santa

Via urbana de Sant Julià de Lòria. Foto: Mobilitat

Mobilitat engega un dispositiu per les complicacions de trànsit importants que es preveuen per Setmana Santa. El departament espera l’entrada de 58.000 vehicles, la majoria per la frontera del riu Runer. Per aquest motiu ha preparat un dispositiu especial de trànsit que es posarà en marxa aquest dijous, i durarà fins al dilluns 10 d’abril. Hi ha la previsió que passin per la frontera del riu Runer uns 39.000 vehicles i per la del Baladrà, uns 19.000.

“El que muntarem serà el dispositiu que solem muntar tots els dissabtes al matí a Sant Julià amb el doble carril de pujada. El muntarem divendres i dissabte al matí per a facilitar l’entrada al país de tots els visitants que hem de rebre”, explica Dani Boneta, del departament de Mobilitat.

Pel que fa a les hores de màxima afluència, s’espera que per la frontera del sud sigui de nou del matí a dues de la tarda d’entrada i de sis a nou de la nit, de sortida. Pel que fa a la frontera del nord, s’espera que la màxima afluència sigui de vuit del matí a una del migdia d’entrada i de tres a sis de la tarda, de sortida.

Per a l’operació tornada, s’espera que pel punt fronterer amb Espanya hi hagi una màxima afluència el dilluns dia 10, de cinc de la tarda a nou de la nit.