Disposes d’ajuda

Vaig veure a la televisió una entrevista del programa “Viajando con Chester” emès al canal de televisió “Cuatro”, on Risto Mejide entrevistava a Javier Martín. Martín es va fer famós als 23 anys com a col·laborador del mític programa “Caiga quen caiga”. Us recomano buscar l’entrevista per internet, però aviso que escoltar segons quines coses són escruixidores.

Ha passat la pitjor part d’una malaltia i parla que es va plantejar suïcidar-se. Si bé tota l’entrevista és interessant i posa la pell de gallina; en el meu cas em preocupo en gran manera per una dada que van donar. 11 persones al dia al nostre país es treuen la vida i 200 ho intenten, això significa que a l’any ho intenten més de 73.000 persones i ho aconsegueixen més de 4.000, penseu el que això significaria, segons la població on viviu. Per posar un exemple, si parléssim de Lleida una de cada dues persones intentarà suïcidar-se.

70.000 persones són números que superen moltes poblacions i després caldria multiplicar per un número ampli a la quantitat de persones afectades, familiars, parella, amics, etc. L’any passat van morir al voltant de 1.000 persones per accident de trànsit, és a dir que, en el cas dels suïcidis, són tres vegades més. Haurien d’existir més campanyes d’ajuda. Per si algú ho necessita o coneix a algú que ho necessiti us deixo els següents telèfons: Telefonar al 024 la línia d’atenció a la conducta suïcida i, una altra opció, el Telèfon de l’Esperança 717 003 717.





