Directes de La Marató des del Parc Olímpic del Segre

Cartell de La Marató 2024

La Marató de 3Cat connectarà en directe al llarg del matí aquest pròxim diumenge, 15 de desembre, des del Parc Olímpic del Segre, espai natural emblemàtic de la Seu d’Urgell, on enguany tindran lloc la majoria de les més d’una vintena d’activitats populars que s’hi portaran a terme per a recollir donatius per a aquesta causa solidària. Aquestes activitats estan organitzades pel teixit associatiu del municipi i compten amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

El regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Mas, destaca que “aquest any presentem dues novetats respecte altres anys, la seva ubicació al pulmó verd de la ciutat i l’oportunitat que suposa les diverses connexions que durant el matí, TV3, farà en directe al Parc Olímpic del Segre”. El regidor Mas destaca “l’agraïment a totes aquelles entitats, institucions i associacions que s’involucren i participen en aquesta edició i animo i encoratjo a la participació i donació massiva de la gent de la Seu per a aquesta edició de La Marató”.

Aquesta 33a edició de la Marató, sota el lema ‘A ple pulmó’, es dedicarà a unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l’increment de l’esperança de vida.





El programa de TV3: respirar aire net

Enguany el programa de TV3, que arrencarà a les 9.30 hores, serà a l’aire lliure per a posar en valor la importància de respirar aire net. La Marató sortirà per primera vegada del plató de Televisió de Catalunya i es farà simultàniament des de quatre punts de Catalunya significatius en relació amb les malalties respiratòries.

El plató central del programa estarà situat al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, on antigament hi havia l’Hospital del Tòrax, dedicat a tractar pacients amb tuberculosi, una malaltia infecciosa molt estesa fa segles i amb la qual va començar la recerca en el camp de la pneumologia. Albert Om conduirà el programa des d’aquí en solitari i anirà donant pas a tres platós situats en espais naturals.

Des de l‘illa de Gràcia, al delta de l’Ebre, reserva de la biosfera per la Unesco, els meteoròlegs Gemma Puig i Eloi Cordomí conduiran un espai que posarà l’accent en la importància de l’aire que respirem. Els periodistes esportius Xavi Valls i Marta Bosch seran al Parc del Segre, a la Seu d’Urgell, per a parlar de l‘esport i l’estil de vida saludable per a prevenir les malalties respiratòries. Per últim, al costat de la seu telefònica de La Marató situada al Palau de Congressos de Girona, al parc de la Devesa, hi seran Marta Montaner i Manel Alías, en un plató que girarà entorn de la importància de la recerca que farà possible la solidaritat.