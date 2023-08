Dinou ferits en bolcar una carrossa a Puigcerdà

Confluència de les avingudes de Catalunya i del Segre, a Puigcerdà, on hi va bolcar la carrossa (RàdioSeu)

Dinou persones han resultat ferides, una d’elles de gravetat, aquest diumenge a la Festa de l’Estany de Puigcerdà, quan ha bolcat un dels remolcs que participava de la tradicional desfilada de carrosses. Segons ha informat el SEM, els fets es van produir al migdia, quan les carrosses ja marxaven del centre de la vila després d’haver fet el recorregut previst.

Per causes que es desconeixen, en una d’elles es va desmuntar l’ancoratge que aguantava l’estructura de l’escenari que la colla afectada havia preparat damunt un remolc. En passar per un revolt, a la confluència de les avingudes de Catalunya i del Segre, l’estructura es va inclinar i la gent que hi havia al damunt va caure i es van colpejar.

De les 19 persones afectades, 16 van ser ateses de ferides lleus al mateix lloc dels fets, però les tres restants van haver de ser traslladades a l’Hospital de Cerdanya. I d’aquestes tres, una dona va ser ingressada amb ferides molt greus, com ara un esclafament de vèrtebres.

Després de l’accident, l’Ajuntament de Puigcerdà va comunicar que se suspenia la resta d’actes previstos per aquest diumenge, tret del piromusical de la nit, que es va mantenir perquè ja estava muntat prèviament i, en conseqüència, s’havia d’executar igualment.