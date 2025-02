Dimiteix el comitè d’empresa del SAAS

Imatge de l’assemblea d’aquest dimarts (AndorraDifusió)

El comitè d’empresa del SAAS, amb majoria de la branca sanitària de l’USdA, ha presentat la dimissió en bloc en l’assemblea que ha tingut lloc aquest dimarts a la sala d’actes de l’hospital. En la trobada, que ha començat amb gairebé una hora de retard, han explicat que ho deixaven davant la manca de progressos en la negociació del nou conveni, a banda de denunciar l’intent de manipulació de la votació que havia de decidir sobre la seva continuïtat. Han alertat de coaccions per part de càrrecs intermedis perquè guanyés el no a seguir amb la seva línia de treball, crítica amb la direcció.

L’objectiu era que la plantilla decidís entre unes eleccions parcials, que implicaven mantenir els membres actuals i cobrir les places vacants, o bé anar a unes generals que portarien a formar un nou comitè. La dimissió anticipada, però, ha activat de seguida la segona palanca sense que hi hagi data pels nous comicis.

En un comunicat, el comitè ha recollit les causes principals que els han portat a fer un pas al costat. A banda de la manca d’escolta i estancament de les negociacions del nou conveni col·lectiu, que van iniciar-se el novembre de 2023, també es queixen de sentir-se apartats de les decisions que afecten a tots els treballadors i de la falta de transparència per a accedir a certa documentació. Constaten haver detectat irregularitats en la comissió paritària en temes com les modificacions del reglament del pla de carrera en benefici de la direcció.

També destaquen que Inspecció de Treball ha qüestionat la legitimitat d’alguns membres del comitè al·legant defectes de forma en els nomenaments, una actitud que des de l’organització consideren que és una “intromissió” a la seva estructura i una altra estratègia de “manipulació dels resultats d’una elecció que va ser democràtica”. Per a acabar, també recalquen que “l’encaix jurídic actual del SAAS no és el correcte i està desfasat” i que haurien de ser considerats funcionaris amb tots els drets que això implica.

Confessen que han estat “un comitè molest”, però defensen que han fet el màxim possible per a vetllar pels drets de tots els professionals de la parapública.

Per últim, animen als companys i companyes a presentar candidatures i fer-los relleu amb “el mateix esperit de lluita i reivindicació”.

Per la seva banda, des de la branca sanitària de l’USdA donen suport a la decisió i han convocat una reunió per a aquest mateix dimecres per a decidir si presentaran o no candidatura.