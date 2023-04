Dimecres s’enceta a la Seu el cicle Parlem de Ciència

Cartell amb les activitats més immediates del cicle Parlem de Ciència, a la Seu (Aj. La Seu)

La segona edició del cicle divulgatiu ‘Parlem de Ciència’ que té lloc a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per a oferir durant el pròxim mes d’abril una programació que inclou una exposició fotogràfica, dues conferències i dues presentacions de treballs de recerca d’alumnes de batxillerat.

Així, l’exposició de fotos ‘Els efectes del canvi climàtic. Punt de no retorn’, del fotoperiodista Sergi Reboredo, obrirà el Parlem de Ciència 2023 el pròxim dimecres 5 d’abril, a les vuit del vespre, a la sala ‘la Cuina’ del centre cultural Les Monges. La inauguració també comptarà amb una visita guiada de la mostra a càrrec del seu autor.

Aquesta exposició es podrà visitar fins divendres 28 d’abril. Precisament aquest darrer dia, a dos quarts de set de la tarda, es podrà gaudir d’una altra visita guiada de l’exposició. Sergi Reboredo explica el motiu d’aquest treball fotogràfic: “fa molts anys que documento un tema que per desgràcia cada vegada és més notícia: ‘El canvi climàtic’. Ho he documentat des de moltes diferents facetes al voltant de tot el món durant molts anys. Ara, i després de molts anys treballant en aquest projecte, considero que ja és hora que veieu la llum, en forma d’exposició i de llibre”.

Els horaris de visita de l’exposició seran de dilluns a divendres, d’onze del matí a dues del migdia i de cinc de la tarda a les vuit vespre. I els dissabtes, d’onze del matí a dues del migdia, a la sala ‘la Cuina’ de la Seu d’Urgell.





Conferències

El Parlem de Ciència també proposa dues conferències divulgatives. La primera tindrà lloc dimecres 12 d’abril, a les vuit del vespre, amb el títol ‘Coll de Nargó, una porta oberta al món dels dinosaures’, a càrrec del biòleg Àngel Galobart, director del Museu de la Conca Dellà d’Isona i de l’Espai Dinosfera de Coll de Nargó.

La segona conferència serà dimecres 19 d’abril, a les vuit del vespre, sota el títol ‘Del mar a la muntanya: els impactes del canvi climàtic al Pirineu des d’una mirada mediterrània’, a càrrec de Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar i professor associat a la UB. També és membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic i membre de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire.





Recerca Jove

El Parlem de Ciència d’aquest any també inclou dues presentacions de treballs de recerca de dos alumnes de 2n curs de batxillerat de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell que tindran lloc el dimecres 26 d’abril a les set de la tarda.

Els alumnes són Biel Balcells, amb el treball ‘Conseqüències de l’extinció de les glaceres del Pirineu’, i Maria Jiménez amb el treball ‘Els líquens a les Valls d’Aguilar’.





Presencials i per YouTube

Tant les conferències com les presentacions dels treballs de recerca són d’entrada lliure i tindran lloc a la tercera planta de l’Espai Ermengol. A més a més, s’emetran en directe pel canal de YouTube de l’Espai Ermengol on hi quedaran enregistrades.

Per a qualsevol dubte o consulta es pot enviar un correu a info@espaiermengol.cat Recordem que el Parlem de Ciència és una proposta de les Àrees de Patrimoni Natural i de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que s’inclou en la línia de medi natural de l’Espai Ermengol que té com a eix divulgatiu l’exposició permanent Natura a l’Alt Urgell: patrimoni i recurs, i que a través seu s’ofereix una oferta educativa adreçada a les escoles.