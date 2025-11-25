Dimecres, primera sessió de les Píndoles de recerca a l’UdA

Aquest dimecres, 26 de novembre, tindrà lloc la primera sessió de les Píndoles de recerca, el nou espai creat per l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra per a divulgar la recerca que es duu a terme a Andorra. La primera de les iniciatives servirà per a donar a conèixer una recerca sobre la relació entre l’esperança de vida i les pensions públiques que està duent a terme el doctorand de la Universitat de Barcelona, Pere López Agràs, que porta per títol “Is life expectancy still an equitable parameter for shaping Pension Policies?”.
La presentació, que es farà en català, tindrà lloc aquest dimecres, a les 10.30 hores, a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra (UdA), a la 6a planta del centre d’ensenyament i l’assistència és lliure i oberta a tot el públic.