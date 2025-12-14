Dimecres, els padrins d’Encamp celebraran el seu dinar de Nadal

El Comú d’Encamp ja ho té tot a punt per a celebrar plegats, amb tots els padrins i padrines de la parròquia, el tradicional “Dinar de Nadal per a la Gent Gran“, una cita molt esperada que permet compartir en companyia un bon àpat, així com retrobar-se amb amics i celebrar de forma anticipada les festes nadalenques que ja són a tocar.
El dinar es durà a terme el dimecres, dia 17 de desembre, a les 13 hores, a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. El termini per a les inscripcions per a poder gaudir del dinar ja fa dies que es va tancar. L’àpat nadalenc encampadà, tradicionalment, compta amb la participació de nombrosos padrins de la parròquia i, aquesta vegada, no serà una excepció.