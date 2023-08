Dimecres amb temperatures properes als 36 graus

Mapa d’avís groc per temperatures altes (Servei Meteorològic Nacional)

L’onada de calor no cessa i aquest dimecres, 9 d’agost, les temperatures màximes es mantindran per sobre dels 30 graus. Per aquest motiu, el servei meteorològic ha elevat a groc el perill arreu del país, que es perllongarà fins divendres.

La dorsal anticiclònica continua deixant estralls al Principat i el domini del sol farà augmentar encara més els termòmetres. I és que per avui dimecres s’espera una calor extrema amb temperatures màximes de 36ºC a Andorra la Vella, més de 30ºC a 1.500 metres i 19ºC al Pas de la Casa. I de cara a dijous, la situació es preveu que sigui molt semblant.

A més, el servei meteorològic tampoc descarta que les temperatures continuïn estant per sobre de l’habitual fins a la setmana vinent.