Dilluns s’inicia la vacunació amb Pfizer als majors de 16 anys

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha avançat que a partir del proper dilluns es començaran a vacunar als ciutadans inclosos en la franja d’edat dels 16 a prop dels 30 anys amb els vaccins de Pfizer que van arribar provinents d’Espanya.

Paral·lelament, també se segueix amb la vacunació de les persones que tenen més de 36 anys amb els vaccins, en aquest cas, del laboratori d’Oxford/Astrazeneca i provinents de França. Es preveu que pràcticament s’acabin d’administrar durant aquesta setmana. A més, al Centre de Vacunació se segueixen posant les segones dosis a les persones que fa setmanes que van rebre la primera ara fa unes setmanes.

Martínez Benazet ha recalcat de nou la importància de seguir vacunant el màxim possible de població per augmentar la immunitat de grup: “actualment hi ha un 48,7% de la població vacunable que ja ha rebut, com a mínim, una dosi de la vacuna contra la COVID-19”. La plataforma on cal registrar-se per poder-se vacunar –es pot fer a www.govern.ad/preinscripcio o 775019– registra aquest dimecres 45.889 persones.

Finalment, pel que fa al total de dosis administrades, el responsable de Salut ha informat que ja s’han posat 44.638 vacunes: d’aquestes, 32.537 són primeres dosis i la resta, 12.101, segones.