Dilluns s’inaugura el XIX Campus universitari de la llengua catalana en format digital

El Campus universitari de la llengua catalana, que organitzen conjuntament l’Institut Ramon Llull i el Govern d’Andorra, s’ha reinventat enguany degut a la crisi sanitària generada per la Covid-19 i se celebrarà en aquesta edició digitalment. Això suposa una readaptació i un trasllat al format digital de tots els continguts que oferia el Campus els anys anteriors. En aquest sentit, els estudiants descobriran Andorra i Catalunya des de casa i, a la vegada, podran avançar en el coneixement i la pràctica de la llengua catalana interaccionant en línia amb estudiants d’altres països.

La dinovena edició del Campus se celebrarà entre el 27 i el 31 de juliol de 2020, amb una durada més reduïda respecte a edicions anteriors per tal de facilitar la participació dels estudiants. Una altra de les novetats és l’augment de places, arribant fins a les quaranta (deu més que d’altres anys). Des de l’any 2002, més de cinc-centes persones han pogut completar durant l’estiu la seva formació lingüística en les primeres divuit edicions del Campus.

Hi haurà sessions de llengua i tallers sobre diferents aspectes de la cultura i es programarà també una graella de càpsules culturals variades (actuacions musicals, cinema, teatre, visites guiades a poblacions, museus, espais naturals, etc.). Part dels concerts i espectacles es faran en obert per al professorat i a la resta d’estudiants de la Xarxa Llull. A més, enguany, els estudiants podran gaudir d’una activitat de descoberta d’Andorra i de Girona virtual.

El Campus universitari de la llengua catalana s’emmarca en el programa d’estades lingüístiques d’estiu adreçat a estudiants d’estudis catalans de la XarxaLlull. Aquestes estades inclouen tots els territoris de parla catalana, com ara l’Estada lingüística d’estiu a València, que l’Institut Ramon Llull també coorganitza amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i l’Estada lingüística d’estiu a les Illes Balears. Totes dues estades tindran lloc la primera quinzena del mes de setembre, amb el mateix format del Campus.

Des de l’inici de la seva creació l’any 2002, més d’un miler de persones d’arreu del món han pogut fer una immersió lingüística i cultural a Andorra, Catalunya, les Illes Balears o el País Valencià gràcies a ajuts o a la participació en estades lingüístiques organitzades pel Llull, conjuntament o bé amb la col·laboració d’altres organismes i institucions.