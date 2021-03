Dilluns es reprendran les vacunacions amb Oxford-AstraZeneca

Dilluns es reprendran les vacunacions amb el vaccí d’Oxford-AstraZeneca. Així n’ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquest divendres, després que ahir l’Agència Europea del Medicament (EMA) conclogués que la vacuna és “segura i eficient”.

Després de reunir-se el Comitè Tècnic SARS-CoV-2, l’Executiu ha aprovat prosseguir amb l’administració del vaccí Oxford/AstraZeneca a partir del pròxim dilluns. El titular de Salut ha reiterat que es tracta d’una vacuna “segura i eficaç”, i que la seva administració s’havia ajornat temporalment per criteri de prudència fins que els organismes que s’encarreguen d’autoritzar i controlar els medicaments clarifiquessin el seu posicionament.

Martínez Benazet també ha explicat que a principis del mes d’abril s’espera l’arribada de prop de 9.000 dosis a través del projecte COVAX.

El ministre ha reiterat la necessitat de vacunar-se per tal de seguir prevenint la propagació del virus i ha destacat que ja s’han administrat 9.288 dosis. També ha recordat que cal registrar-se al web www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019 per inscriure’s al pla de vacunació i poder rebre el vaccí. En aquest moment, hi ha més de 31.200 persones que ho han fet.

Pel que fa al pla de vacunació, Martínez Benazet ha indicat que ahir es van administrar 49 vacunes al SAAS i la xifra total de dosis administrades des de l’inici de la campanya és de 8.896.