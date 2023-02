Dilluns es posen a la venda les entrades per a ‘Cunyades’, la proposta teatral d’Encamp per al Dia de la Dona

Cartell de l’obra de teatre Cunyades (Comú d’Encamp)

La Sala de Festes del Complex d’Encamp acollirà el dimecres 8 de març, Dia de la Dona, la comèdia teatral ‘Cunyades’, escrita i dirigida per Ramon Grau. Les entrades es posaran a la venda aquest proper dilluns 13 de febrer a les 10 hores i es podran adquirir per un preu de 18 euros a comuencamp.ad.

La representació començarà a les 21.30 hores i comptarà amb un elenc de renom: Àngels Bassas, Mònica Pérez, Fermí Fernández i Jordi Rios. Els actors donaran vida a una història divertida i plena d’humor que a cada acte s’anirà complicant més i més.

Quan en Manel Planas, propietari de la ‘Impremta Planas i Fills’ es mor, el negoci passa a mans dels seus dos fills, en Pere i en Pau, de caràcter afable i que sempre s’han portat molt bé entre ells. No és el cas de les respectives esposes: la Berta i la Sara. Són dues cunyades que sempre es barallen, són absolutes dominadores dels seus marits i, quan desapareix el patriarca, veuen l’oportunitat per a conquerir les regnes del negoci.

Com és tradició, el Comú d’Encamp aposta un any més per l’oferta teatral com a acte commemoratiu i complementari del Dia de la Dona.