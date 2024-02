Dilluns comença la col·locació de les 42 bigues de formigó al viaducte de Doctor Vilanova

Les obres al viaducte de Doctor Vilanova (Comú d’Andorra la Vella)

La setmana vinent arrenca la darrera fase de la reforma integral del viaducte de Doctor Vilanova, a Andorra la Vella, amb la instal·lació de 42 bigues de grans dimensions que sustentaran el reformat vial. La col·locació d’aquestes bigues requereix, novament, una operativa molt específica i complexa mitjançant una grua de grans dimensions capaç de suportar grans quantitats de pes.

Així doncs, de la mateixa manera que ja es va fer a mitjans de setembre passat quan es va haver de retirar les bigues malmeses, durant els dies vinents s’instal·larà una maquinària grans dimensions a la zona: es tracta d’una màquina vinguda expressament a Andorra de 23 metres de llargada i un braç de 60 metres de longitud, capaç de carregar fins a 450 tones. Per a muntar aquest vehicle especial, caldran 3 tràilers addicionals, encarregats de transportar els contrapesos per a donar estabilitat a la grua i poder realitzar les maniobres de càrrega amb seguretat.

A partir del dilluns 19, la grua treballarà a la part superior del viaducte i estarà instal·lada, doncs, a la zona més propera a plaça Rebés. La setmana següent, a partir del 26 de febrer, l’operativa per a instal·lar les bigues se centrarà a la part baixa del viaducte i la grua es traslladarà a l’encreuament del carrer Prat de la Creu. Posteriorment a la col·locació de les bigues, s’instal·laran unes prelloses de formigó que serviran com a encofrat per al taulell del viaducte, uns treballs que es faran amb una grua de menors dimensions, però que també produiran afectacions a vehicles i vianants la plaça Rebés.

En aquesta nova fase s’instal·laran 12 bigues més i més lleugeres que les que hi havia (al setembre se’n van retirar 30 i pesaven entre 20 i 40 tones, segons la longitud) i que milloraran les prestacions del viaducte. El viaducte, que es va construir fa 40 anys, estava dissenyat per a poder sustentar el pas de vehicles de fins a 16 tones, una xifra que després de la reforma s’incrementarà fins a les 40 tones. També s’impermeabilitzarà l’estructura per a allargar, així, la vida útil del viaducte, ja que la sal que s’utilitza per al desgel a l’hivern no penetrarà com ha succeït fins ara. L’estimació de vida útil prevista del vial, un cop reformat, és de 100 anys.





Afectacions per als vehicles i vianants

Mentre es duguin a terme els treballs hi haurà, per motius de seguretat, restriccions de pas a la zona. Així doncs, l’accés per la plaça Rebés als aparcaments Centre Ciutat i Vinyes estarà tancat entre el 19 i el 23 de febrer i entre el 26 i el 28 de febrer (els vehicles que hi vulguin entrar ho hauran de fer pel carrer Prat de la Creu). També es restringirà el pas de vianants entre la plaça del Poble i la plaça Rebés (es desviarà pel carrer de la Vinyeta o per la Rambla Molines) mentre les grues estiguin operatives. De la mateixa manera, les tardes del 26 i 27 de febrer el Centre de Congressos i l’edifici administratiu del Govern estaran tancats, mentre es treballi a la part baixa del viaducte i les bigues sobrevolin els dos immobles.





Una obra molt complexa

Es preveu que la rehabilitació integral del viaducte finalitzi aquest mes de maig, mantenint així els calendaris inicials. Aquesta és una obra molt complexa que es va adjudicar l’agost del 2022 i que ha anat vivint canvis durant l’execució. En la primera fase dels treballs, i un cop es va retirar la part superior de la carretera, es va poder accedir a indrets no accessibles anteriorment i es va detectar que l’afectació d’alguns elements estructurals com les bigues i dintells dels pilars era molt més greu del previst. És per això que es va haver de modificar el projecte i ampliar el contracte inicial per a garantir una reconstrucció mot més profunda.