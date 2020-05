Dilluns comença a la Seu ‘Trucades que acompanyen’,pel seguiment de persones grans que viuen soles

Aquest pròxim dilluns 4 de maig s’iniciarà a la Seu d’Urgell el projecte ‘Trucades que acompanyen’ que té com a objectiu fer una trucada de seguiment i d’acompanyament a totes aquelles persones de més de 70 anys, que consten en el padró municipal, que viuen soles, per detectar-hi necessitats causades per la crisi de la Covid-19.

La finalitat de la trucada és saber si compten amb suport familiar o veïnal, com estan vivint el confinament, si necessiten alguna cosa, recordar-los quines són les mesures preventives de la Covid-19 ara que ja poden sortir a passejar, així com resoldre dubtes i qüestions que els hi puguin sorgir davant de les diferents fases de desconfinament.

Equip de suport de 15 persones

Atès que el nombre de persones amb aquestes característiques (més de 70 anys i que viuen soles), només al municipi de la Seu d’Urgell són més de 500, s’ha organitzat un equip de 15 persones (entre tècniques municipals i treballadores de la Llar d’infants Minairons), que faran aquestes trucades de seguiment i acompanyament.

Marian Lamolla, tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu i representant política del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) explica que “en tot aquest temps de confinament són molts els projectes que s’estan duent a terme per tal d’arribar a tota la ciutadania i, en especial, a les persones més vulnerables”. Lamolla destaca tot el seguiment que s’està duent a terme des del primer moment per part dels professionals de salut i de serveis socials. Al respecte afegeix però que “cal tenir en compte que aquests professionals han incrementat considerablement el seu treball diari per la qual cosa comptar amb un projecte com ‘Trucades que acompanyen’ que arriba a totes les persones grans majors de 70 anys que viu sola al municipi que ha comportat la implicació d’altres treballadors i treballadores de l’Ajuntament que, val a dir, s’han ofert de bon grat a col·laborar”.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu i representant política del CAPAU també remarca que en aquests moments en que ja s’ha iniciat algun treball no essencial i que es preveu que es vagi ampliant, “creiem que hi haurà persones grans que fins ara tenien molt suport familiar o veïnal, però que a partir d’ara es pot reduir perquè hauran d’anar a treballar. Saber que una persona els trucarà per interessar-se com estan i poder parlar una estona amb algú de ben segur que els reconforta.”

En el projecte “Trucades que acompanyen” una persona treballadora de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’identificarà amb el seu nom per tal que aquestes persones majors de 70 anys puguin explicar com es troben, puguin preguntar qualsevol dubte que tinguin i si tenen alguna necessitat per tal de trobar la millor solució.

Des del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell s’ha fet arribar la proposta d’aquest nou projecte a tots els alcaldes de l’Alt Urgell per tal de fer-ho extensiu a tota la comarca La setmana vinent també s’iniciarà en els municipis d’Alàs i Cerc, Estamariu, Peramola, Ribera d’Urgellet i Valls de Valira, i gradualment a la resta de poblacions alturgellenques.

D’altra banda, tot i que les persones grans també poden sortir en temps reduït a passejar a partir d’avui dissabte, i que des d’Atenció Primària de Salut i des de Serveis Socials del CAPAU, val a dir que des de l’inici de l’estat d’alarma s’ha fet seguiment de les persones més vulnerables i, entre d’altres col·lectius, el de la gent gran.