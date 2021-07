Digitalitzats els tràmits relatius a la importació i exportació de fauna

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha presentat, a través d’un webinar formatiu organitzat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, el nou aplicatiu en línia per realitzar els tràmits de sol·licituds relatives a la importació, exportació i reexportació dels exemplars o productes relatius a la fauna autòctona, no autòctona i la flora.

La iniciativa de digitalització dels tràmits va en la línia iniciada pel Govern per avançar en aquesta matèria i permet complir una demanda de la Cambra de Comerç per tal d’agilitzar aquests tipus de tràmits per a les empreses i comerços andorrans. Per la importació, exportació i reexportació d’alguns productes o exemplars d’espècies protegides o que estan incloses en els annexos del conveni de Washington relatiu al comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES) és necessària la sol·licitud d’un certificat emès pel Govern.

La nova tramitació electrònica ha de permetre donar una resposta més ràpida a l’emissió dels certificats necessaris, evitant els tràmits presencials i els desplaçaments i reduint el consum de paper.

En els darrers 5 anys, el Departament de Medi Ambient ha tramès una mitjana aproximada de 450 certificats per any, en la seva majoria per a importacions de productes d’origen animal.

Per a utilitzar el nou sistema cal disposar del certificat electrònic que es pot sol·licitar al Servei de tràmits de Govern. El Departament de Medi Ambient i la Cambra de Comerç posen a disposició dels usuaris, un manual explicatiu anomenat ‘Manual SEFANA’ en les seves pàgines webs.