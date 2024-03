Difícil Copa d’Europa a Klaeppen per a Esteve i Cornella

Xavier Cornella a l’eslàlom de Pozza (Skilv / arxiu)

Dies difícils a Klaeppen (Suècia), en una Copa d’Europa que s’ha tancat avui dilluns amb el segon eslàlom. L’esquiador del Principat, Àxel Esteve, no ha pogut completar la segona mànega, mentre que el també corredor andorrà, Xavier Cornella, no s’ha classificat per a aquesta segona mànega.

A la primera mànega, Àxel Esteve marcava el 59è lloc amb el dorsal 64, amb +2.97 i un crono de 50.39. A la segona mànega, però, no podia completar la baixada. Per la seva part, Cornella no aconseguia entrar en la segona mànega en finalitzar la primera en la 72a posició -només entren els 60 primers-, a 4.17.

Així, l’equip viatja ara a Noruega per a disputar la pròxima cita de la Copa d’Europa, a Hafjell, el 16 de març.