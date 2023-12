Diferents detencions amb l’alcohol o les drogues com a denominador comú

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Aquesta matinada de divendres la Policia ha detingut a Andorra la Vella el conductor d’un patinet, de 35 anys, amb una taxa d’alcoholèmia de 2,16. L’arrest s’ha produït mentre els policies efectuaven una ronda preventiva i l’han vist circular en direcció contrària i fent esses.

Unes hores abans, prop d’un local d’oci nocturn, també a Andorra la Vella, dos homes de 25 anys han estat arrestats en possessió de 0,7 grams de cocaïna. També amb 0,7 grams de cocaïna s’ha detingut, a la frontera del riu Runer, un altre home de 28 anys que accedia al país en autobús.

D’altra banda, la Policia va arrestar aquesta setmana un home de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere després d’haver agredit la seva parella a l’interior del domicili i davant els fills menors de la dona.

Aquesta setmana també es va detenir un home, de 38 anys i no resident, com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, l’honor, la llibertat i el patrimoni. Es va requerir els agents en un supermercat d’Andorra la Vella perquè l’home, que es trobava en un fort estat d’embriaguesa, estava increpant una treballadora. Quan els policies van intervenir, l’home es va resistir al control amb una actitud agressiva, insultant-los i amenaçant-los. Un cop en dependències policials i quan es va verificar el que duia, es va comprovar com la motxilla que portava no era seva. Havia estat furtada el mateix dimarts al matí.