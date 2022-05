Diferència entre melanoma i carcinoma

Tant el carcinoma com el melanoma són tumors de la pell, sent la seva principal diferència les cèl·lules on s’originen, així com la seva gravetat.

En el cas del carcinoma, s’originen en unes cèl·lules denominades epitelials, que recobreixen diferents òrgans, el tracte urinari o els vasos sanguinis. Aquest tipus de càncer és el més freqüent (prop del 90% dels casos), el seu creixement és molt més lent i no sol vessar-se per altres zones, per la qual cosa en no produir metàstasi si és detectat a temps, sol ser menys agressiu i poc mortal.

En el cas del melanoma per contra, les cèl·lules on es produeix són aquelles que produeixen el pigment de la pell i és molt més agressiu.

Tots dos, no obstant això, detectats a temps, tenen una taxa de curació molt alta, sobrepassant el 95%, per la qual cosa una detecció precoç es fa indispensable per a evitar complicacions.

Una altra de les diferències entre tots dos tipus de càncer és la zona en la qual es detecten.

El carcinoma, sol presentar-se en la seva majoria en la cara (nas, barbeta i orelles) i a l’esquena.

Per la seva part, el melanoma és més freqüent que es donin en el tors (pit i esquena) i a les cames.

Algunes coses que tenen en comú tots dos, no obstant això, és que solen ser indolors i solen originar-se en la seva majoria per un excés d’exposició al sol, d’aquí la importància de l’ús de protectors o blocadors solars a més d’altres mesures preventives, com evitar les hores altes de calor, hidratar-se convenientment i portar una dieta equilibrada.