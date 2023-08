Dies de festa a la Seu d’Urgell

Inici oficial de la Festa Major de la Seu d’Urgell amb el Pregó Infantil (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell ja està de Festa Major. Després dels actes previs, que es completaven aquesta nit passada amb un ple total al Palau d’Esports amb obra de teatre ‘Peyu, l’home orquestra’, aquest divendres arrenca el gruix principal de la celebració. El tret de sortida l’han donat la Cercavila Infantil, amb la participació de casals d’estiu d’arreu de l’Alt Urgell, que enguany ha sortit des de la plaça dels Oms i ha finalitzat a la plaça de Catalunya, on s’ha llegit el Pregó Infantil i hi ha hagut animació familiar pels assistents.

La tarda començava amb tot un clàssic de la programació esportiva com és el Torneig de Bàsquet 3c3, a partir de les 5 al Palau d’Esports. Ja a les 10 de la nit, el Seu Folk començarà a celebrar el seu 10è aniversari amb un concert-ball “tranquil” a la plaça de Joan Sansa, amb el conjunt La Viu-viu. A les 11, arrencarà el primer Ball de Festa Major a la plaça de Catalunya, amb els conjunts locals Duo Làser i Duo Bugatti. A la mateixa hora, a la plaça del Camp del Codina hi haurà un Taller de Bachata, organitzat per Salseu. I des de la mitjanit, se celebrarà una nova edició del Seu Rock al recinte de Casetes, amb els grups Aiga del Grifo, Flanders, Mater, Punk de Trobada, Tangana Show i The Popis. I a poca distància, a la Pista Polivalent, es farà la primera nit del SeuTrònic.

L’extensa programació d’aquest dissabte, dia 26, inclou activitats per a tots els gustos. A les 9 del matí, simultàniament, arrencaran quatre tornejos esportius: els de Futbol 7, Pàdel i Tennis, a la zona esportiva, i el de Petanca, a les pistes municipals. De la seva part, el Seu Folk oferirà música al mercat, amb la bicicleta Crosti-folk (10.30 h), i l’activitat ‘Cultura des dels balcons’, també als carrers Major i dels Canonges (11.30 h). Des de les 11 hi haurà l’Espai de Bombolles al Parc del Segre, per a infants a partir de 2 anys, i la Ludoteca Infantil al pati de la Biblioteca Sant Agustí. I a les 12, al Portal d’Andorra començarà una Cursa d’Orientació Lúdica proposada per MeteoPirineus.

La tarda de dissabte serà protagonitzada pels gegants i començarà amb la plantada a la plaça d’Europa (16.45 h) per a preparar la 30a Trobada i Cercavila Gegantera, que sortirà a 2/4 de 6 i recorrerà el centre de la ciutat fins a la plaça dels Oms, on a les 7 del vespre es presentarà les colles convidades. Més tard (20.00 h), es farà una ballada solemne, per a celebrar el 80è aniversari dels gegants vells de la Seu, l’Abd-al-rahman i la Constança, i es recuperarà la tradició del ‘Flabiolaire’, amb la música a càrrec de la Cobla Tres Quartans Bramasacs (Tito Pelàez, Jordi Maria Macaya i Ivan Caro). I tot seguit (20.30 h), arribarà el Pregó des del balcó de l’Ajuntament, que enguany justament serà a càrrec de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell i també del Grup de Diables de l’Alt Urgell, que celebra el seu 30è aniversari.

Al llarg de dissabte a la tarda, des de les 5, també hi haurà la segona edició del Festival de Poesia de Muntanya ‘Pirineu, terra de versos’, al carrer dels Canonges, i un Campionat de Cub de Rubik, al pati de la Biblioteca, a més d’un partit de l’Atlètic Club La Seu contra el CFS Balaguer, a les 7 del vespre al Poliesportiu.

Per a completar la jornada, a partir de la mitjanit (0.00 h) hi haurà el Gran Ball a la plaça de Catalunya, amb l’Orquestra La Chatta, i la ‘Nit a tot gas’ a Casetes, protagonitzada pel grup terrassenc Doctor Prats, la banda de versions La Cosa Nostra i la sessió de MonDJ. Paral·lelament, a la Sala Polivalent tindrà lloc la segona nit del SeuTrònic.





Consultar aquí el Programa complet de la Festa Major de la Seu d’Urgell 2023