Diem adeu a la temporada d’esquí… rient

Extret d’Instagram del compte es.__.park

Endarrere queda una temporada d’esquí força anormal i és que la meteorologia, amb l’evident canvi climàtic, ens ha donat de tot durant la campanya de neu, però, sobretot, poca precipitació i sequera. En tot cas, aquesta setmana no volem lamentar-nos (que ho podem fer), sinó que preferim riure per anècdotes viscudes en les pistes d’esquí.

Les imatges no són d’enguany, però, per qui no les hagi vist, segur que li faran arrencar un somriure. Si hi ha alguna cosa que costa de controlar són els ginys mecànics i, sinó, que li ho preguntin als esquiadors que anant en un telecadira aterraven al terra. Play al vídeo i a riure.