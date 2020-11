Diccionari de la moda: Biker

La seva traducció literal de l’anglès és “motorista”, però en el món de la moda s’utilitza aquest terme per denominar les caçadores de cuir d’estil “moter”. Aquestes es caracteritzen per tenir solapes (encara que no sempre les tenen) i per tancar-se amb una cremallera encreuada.

La clàssica biker és de pell negra però actualment en podem trobar moltes i de molt variades versions.

Irving Schott, l’any 1928, va pensar en una caçadora que fos funcional per anar en motor, d’aquesta forma, va afegir per primera vegada una cremallera a una peça de cuir. L’icona cinematogràfica que va popularitzar definitivament la caçadora biker va ser Marlon Brando en la pel·lícula Salvatge de 1954.

Després va ser una peça bàsica en els estilismes de la moda dels anys 80, convertint a la caçadora de cuir en senyal d’identitat de diferents tribus urbanes, encara que realment mai ha estat una peça que hagi deixat d’estar de moda.

La caçadora de cuir és ideal per al període d’entretemps i, en definitiva, la primavera i la tardor. La podem trobar en totes les mides, colors i textures a les botigues.

No sempre han de ser de cuir o tenir aparença d’aquesta textura, sinó que les podem trobar de cotó, barreja de diferents teixits o fins i tot de llana.

Per Tot Sant Cugat