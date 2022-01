Títol: Diari d’un gat assassí

Escriptor/a: FINE, Anne

Il·lustrador/a: Alexandre Reverdin

Traducció: Isabel Obiols

Editorial: Blackie Books

Col·lecció: Ossets

Pàgines: 61

Edat: a partir de 7 anys

Avalat pel Prix Sorcières (1998) en la categoria de primeres lectures, guardó que atorga l’Association des librairies spécialisées jeunesse (ALSJ) en col·laboració amb l’Association des bibliothécaires de France (ABF), Diari d’un gat assassí fuig d’allò políticament correcte i presenta un protagonista que no sent escrúpols a l’hora de carregar-se un ocellet o un ratolí; al cap a la fi, és un felí, i com ell mateix declara, «Perseguir aus diminutes pel jardí és la meva obligació, gairebé».

Però la família amb què conviu no veu les coses així, sobretot cada vegada que Tuffy embruta el terra i la catifa amb la sang de les seues víctimes. Les circumstàncies esdevenen realment serioses quan un dia apareix, a dins de casa, el cadàver de Tambor, el conillet blanc dels veïns. L’humor sorgeix, precisament, del contrast entre totes dues percepcions: els actes que per a Eli –la xiqueta ama del gat– són d’una crueltat insuportable que la fa plorar desconsoladament, per a la mascota resulten d’allò més quotidià i, de fet, no acaba d’entendre els escarafalls dels humans.

Anne Fine, autora anglesa amb més de quaranta llibres publicats –i reconeguda en dues ocasions amb la Carnegie Medal (1989 i 1992)–, ha triat, per a narrar aquesta història, el punt de vista de la mascota, de manera que aconsegueix que el lector se situe de part seua: tot i la llàstima que puguen causar les bestioletes sense vida, el discurs i la personalitat de Tuffy –un tipus lliure i un punt pinxo, al qual no acovardeixen les amenaces del pare d’Eli– resulten absolutament convincents.

Alhora, les il·lustracions d’Alexandre Reverdin representen, amb senzillesa i colors plans, les escenes més còmiques, com el sepeli del pardal, en què Eli i els pares miren compungits una creu clavada al jardí, mentre el felí els observa amb una mirada entre sorpresa i divertida; el moment en què el gat s’entesta a fer passar el cos gros i redó del conill pel forat de la gatera, o la destrossa que l’animal provoca a la consulta del veterinari, després d’haver esperat un temps que li ha semblat etern tancat a la gàbia per a gats. Diari d’un gat assassí engrandeix la col·lecció «Ossets» de Blackie Books, una bona selecció de títols adreçats als xiquets que lligen de manera autònoma.

Arantxa Bea / Clijcat / Faristol