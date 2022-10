Diari de Bord CatalunyaTreck!, un llibre escrit durant el confinament i que ara es presenta a Andorra

Coincidint amb la setmana de la salut mental, Marinada Edicions porta a Andorra la presentació del llibre Diari de Bord CatalunyaTreck! (neret edicions). La presentació del llibre serà el proper dimecres, 19 d’octubre, a les 19.30 hores, a la Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany, amb la presència de Coral Capdevila (autora) i Violeta Martínez (il·lustradora).

El Diari de Bord CatalunyaTreck! és una història que ve d’un procés i un treball de resiliència. Va ser creat per les seves autores durant el confinament de l’any 2020 arran de la pandèmia per coronavirus.

Dia a dia, la Coral i la Violeta anaven acompanyant-se i interactuant mitjançant la narració de situacions quotidianes —en clau d’humor, fantàstica i galàctica— que la Coral escrivia i la Violeta dibuixava, i que després publicaven a les xarxes.

El resultat és aquest llibre, un relat intel·ligent i entretingut, alhora que memòria d’un temps esp@cial que van transitar com en una nebulosa incerta i fosca, i que les seves autores van saber plasmar amb generositat i sobretot, amb molt, molt d’humor!

Sinopsi de Diari de Bord CatalunyaTreck!

Ja fa molts eons, en un Univers paral·lel, ningú sap com ni perquè, ni qui ni quan, una tremenda espiral negra es va activar i repartia virus a propulsió per totes les galàxies conegudes d’aquest Univers misteriós.

La Flota Vogona, encarregada de vetllar per la llei i l’ordre universals, va decretar un confinament massiu de totes les naus, planetes, llunes, tot tancat i barrat, per tal de posar fre a la recent Pandèmia Universal que s’escampava sense pietat.

En una nau nodrissa de la Flota Interestel·lar, la CatalunyaTreck, el Capità Krik enregistra un Diari de Bord del confinament…

Coral Capdevila Cugat

Esplugues de Llobregat, 1976. Vida nòmada per excel·lència. “Canvi constant de carrera fins a dia d’avui que em defineixo internament com a monja i escriptora. Mare d’un fill preciós. Contenta d’estar viva. Agraïda per la meravella de la creació. Iniciant un nou cicle vital”.