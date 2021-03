En un article anterior parlava d’intel·ligència emocional. Tal vegada hauríem de començar per nosaltres mateixos. Els nostres desitjos, i les nostres pors vénen del nostre interior. A vegades aquests desitjos poden ser per a cobrir una manca interior.

Pot ser que un se subestimi a si mateix per motius que no entén. Tal vegada la pregunta seria Ho vols entendre? Moltes són les persones que guarden coses doloroses en el seu interior. Records no agradables. Aquests fets influencien en la nostra vida molt més del que ens pensem.

Jean de la Fontaine era un escriptor francès que va dir: «Sovint trobem el nostre destí pels camins que prenem per a evitar-lo» Aquestes decisions que prenem sense saber per què; o pitjor fins i tot, creient fermament que sabem per què ho fem; ens porten a camins o metes equivocades en les quals trobem exactament el contrari del que preteníem. Més d’una vegada allò que creiem que ens motiva per a arribar a un lloc en realitat és un problema, que tal vegada ens porta a augmentar aquest problema.

Quin tipus de problema és aquest que ens sol guiar malament ?

Una emoció mal entesa a la qual no ens volem enfrontar, que solem tenir amagada en el nostre record i que a pràcticament ningú li hem explicat. Un diàleg interior pot portar-nos a solucionar una mica de forma molt més senzilla del que imaginem.

