Dia Internacional de la dona amb la Reina Isabel la Catòlica (1451 – 1504)

L’ambaixador espanyol a Andorra, davant del faristol, i la historiadora Ágatha Ortega, a la taula

Convidats per l’ambaixada espanyola al Principat d’Andorra, el proppassat dia 1 de març de 2024, vàrem poder gaudir d’una interessant conferència impartida per la Dra. Ágatha Ortega Cera, professora d’Història Medieval a la Universitat de Màlaga.

L’Excel·lentíssim Sr. Carlos Pérez-Desoy, ambaixador d’Espanya a Andorra va presentar a la conferenciant destacant la seva gran aportació a la historiografia d’Espanya, també a través de personatges tan interessants com la Reina Isabel la Catòlica. Per part andorrana hi va assistir entre altres, el MI. Sr. Ladislau Baró, ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra.

La conferenciant, Ágatha Ortega, és llicenciada per la Universitat de Màlaga, i va obtenir el premi extraordinari amb la seva tesi titulada “Historiografia y Propaganda Monárquica en la Conquista del Reino de Granada” (1482-1502). També es va doctorar a la mateixa Universitat amb la menció de “Doctorado europeo” y el Premi Extraordinari de Doctorat per la seva tesi titulada “La Fiscalidad Regia en el Obispado de Granada tras la conquista castellana (1491 – 1502), etc.

Amb el títol “Isabel la Catòlica en la conquista del Reino de Granada: Una estrategia en la sombra?“, la historiadora Ágatha Ortega va iniciar el seu parlament parlant de les dones i les guerres, i va dir que a la prehistòria hi ha molts precedents de dones guerreres i que l’historiador grec Herodot ja descrivia les amazones, mentre que la mitologia ens introduïa les famoses Valkyries. Per altra banda, sempre hi ha hagut dames nobles, infantes i reines que defensaven el seu territori.

Encara que sembla que la guerra estava vetada a les dones i que les guerres eren exclusivament masculines, s’han fet nombrosos estudis que indiquen que les Reines i molts personatges femenins eren verdaderes guerreres.

Teòricament, a les reines només se les exigia suport emocional al guerrer, però algunes d’elles com la Reina Isabel la Catòlica, va anar més enllà i, fins i tot, segons els estudiosos, donava recolzament financer per a les batalles, a part de gestionar les tropes indirectament i a través del seu marit el Rei Fernando el Catòlic a qui va donar suport incondicional, especialment durant tot el procés de la conquesta de Granada.

És des d’aquesta documentada historiografia que neix la suggerència que aporta la Dra. Ághata Ortega quan es pregunta… Es la Reina Isabel la Catòlica una estratega a l’ombra? Referint-se, precisament, a la conquesta del regne de Granada.

Amb aquest rerefons principal, la conferenciant ens va aportar moltes referències sobre la gran admiració de la Reina Isabel per la ideologia de l’escriptora i poeta medieval Christine de Pizan (1364 – 1430). La qual es movia a l’entorn de la Cort de Carles VI de França (1368 – 1422).

Christine de Pizan va ser una de les primeres dones que es va dedicar professionalment a escriure i va reclamar i ocupar el seu espai en un món sempre dirigit per homes. Es autora de 38 obres literàries on destaca “La Cité des dames” (1405). Una obra amb la qual l’autora pretén -i ho aconsegueix- d’oposar-se al famós “Roman de la Rose” escrit per Guillaume de Lorris, sobre l’amor cortès. “Le Roman de la Rose” va ser acabat per Jean de Meung (1240 – 1305), la segona part.

Va ser sobretot en resposta a aquesta segona part que Christine de Pizan va organitzar la “Querella de les dones…” que va representar un debat literari de lluita de les dones per la igualtat de drets, que no eren pas degudament reconeguts. Així que es debatia el paper de les dones en la societat. Aquest moviment iniciat a finals del segle XIV per Christine Pizan es va estendre fins al segle XVIII a les portes de la Revolució francesa. Christine de Pizan segella aquesta polèmica a través de la seva obra “La ciutat de les dames” (1405 ). Una obra que marcarà un abans i un després en la igualtat i les relacions entre els dos sexes.

Així que la Reina Isabel la Catòlica, amb una gran cultura, i impregnada d’aquesta important influència literària i de Christine de Pizan, es va convertir en una de les grans estrategues d’Espanya a l’ombra del seu marit, el Rei Fernando el Catòlic, així que varen realitzar, “conjuntament” -entre cometes-, la conquesta del Regne de Granada (1492).

Finalment s’ha de dir, que la conferència de la Dra. Ágatha Ortega va complir les expectatives d’un públic sempre fidel a les diverses activitats que l’ambaixada, conjuntament amb la delegació de Toulouse de “l’Institut Cervantes” a Andorra, venen oferint. A part de les diverses exposicions que s’organitzen en un espai molt acollidor com és la sala d’actes de l’ambaixada espanyola al Principat d’Andorra.

Va ser realment un plaer poder escoltar la Dra. Ághata Ortega que, alhora, va complementar el seu relat historiogràfic amb unes fonts documentals dignes d’un profund coneixement de la vida i obra de la Reina Isabel la Catòlica i el seu entorn.

Al final de la conferència es va establir un torn de preguntes en aquest àmbit i que varen satisfer tots els assistents a aquesta destacada proposta que coincideix i fa la seva aportació als actes del Dia Internacional de la Dona, al nostre país i a l’avença el primer de març de 2024.





Maria Teresa Ventura Gusch