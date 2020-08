Dia ennuvolat amb algunes tempestes per la tarda als cims fronterers amb França

Dia amb força presència de núvols tot i que no seran densos i deixaran estones amb clarianes. No esperem precipitacions excepte als cims fronterers amb França, on a la tarda es poden formar algunes tempestes.

Vent feble de sud-oest

Les temperatures màximes seran de 32ºC a Andorra la Vella, 28 ºC a 1.500 metres i 17 ºC al Pas de la Casa

Les temperatures mínimes seran de 17ºC a Andorra la Vella

La isoterma 0 ºC se situarà a 4400 metres.