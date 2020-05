Dia ennuvolat amb algun possible xàfec

El cel estarà molt ennuvolat, localment amb algun possible xàfec. Durant la segona part de la nit es formaran clarianes.

El límit de pluja i neu se situarà entre 2.100 i 2.400 metres, a la tarda pujarà per a situar-se entre 2.200 i 2.700 metres, i a la nit baixarà i se situarà entre 2.100 i 2.600 metres.

El vent serà de sector Nord feble a moderat amb ràfegues de 30 a 40 km/h, localment 50 km/h.

Les temperatures màximes es preveuen de 17°C a Andorra la Vella, 20°C a Sant Julià de Lòria, 15°C a les Salines a 1.500 metres, 14°C a Engolasters, 11°C a Soldeu i 5°C al Pas de la Casa.

La isoterma de zero graus se situa entre 2.400 i 2.700 metres, a la tarda pujarà i se situarà entre 2.500 i 3.000 metres, i a la nit baixarà per a situar-se entre 2.300 i 2.700 metres.