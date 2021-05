Dia assolellat amb recuperació de les temperatures

DISSABTE 15

mín: 8ºC | màx: 21ºC



S’imposarà la circulació zonal, que aportarà més estabilitat que en els darrers dies així com una pujada de les temperatures. No obstant, veurem el cel velat per núvols alts.

Vent de component oest, fluix a fons de vall i moderat en altitud.

Les temperatures màximes s’enfilaran notablement, arribaran a 21ºC a Andorra la Vella, 18ºC a 1.500 metres i 10ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0ºC se situarà a 3.500 metres.