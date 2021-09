Deu dies de portes obertes a les activitats dirigides dels centres esportius d’Encamp i el Pas de la Casa

Portes obertes durant 10 dies a les activitats dirigides dels centres esportius d’Encamp i el Pas de la Casa per tal d’incentivar la pràctica esportiva. A partir del dilluns 20 de setembre i fins al dia 30 del mateix mes, es podrà participar a la classe dirigida de forma gratuïta per a poder provar les diferents modalitats que s’ofereixen.

El conseller d’Esports, Infància i joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que “volem incrementar el nombre de persones que practiquen esport” i per això “impulsem accions per promocionar els centres esportius i les activitats que s’hi realitzen“.

El conseller s’ha referit també a les millores efectuades en les instal·lacions, com per exemple la ventilació o la remodelació de la piscina del Complex, i concretament, en referència a l’activitat de Cycling “estrenarem noves bicicletes aquesta tardor per millorar la qualitat de l’activitat“.

Programa de classes dirigides a Encamp i al Pas de la Casa

Al Complex Esportiu d’Encamp, les activitats són dilluns a les 9:15 h Pilates i a les 20:30 h Cycling, dimarts a les 9:15 h Fit Dance, i a les 20:30h Cycling, dimecres a les 9:15 h Circuit trainning i a les 20:30 h Cycling, dijous a les 9:15 h Pilates i a les 20:30h Cycling, i divendres, a les 9:15 h Fit Dance i a les 20:30 h Cycling. L’activitat d’aiguagim no començarà fins que finalitzin les obres de millora de la piscina.

Al Centre Esportiu del Pas de la Casa el programa d’activitats consta d’una classe diària a les 20:15 del vespre, on dilluns serà Pump, dimarts Cycling, dimecres Pilates, dijous Aiguagim, i divendres Activa’t.

Cal reservar prèviament, ja sigui per internet a través del web del comú d’Encamp a comuencamp.ad o bé per telèfon al 732 700 (Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp) o al 755 111 (Centre Esportiu El Pas de la Casa).

Preu de les activitats durant la temporada

A partir del mes d’octubre el cost de l’activitat serà de 237,20 euros per tota la temporada, de 81,30 euros per trimestre i de 31,20 euros per un mes, el preu per classe és de 4,20 euros, per als que siguin socis dels centres esportius.

Per als que no són socis, el preu per temporada és de 276,80 euros, de 93,60 euros el trimestre, de 36 euros per un mes i el preu per classe és de 5,30 euros.

Les activitats dirigides per a majors de 65 anys i amb tarja Magna el preu és de 155 euros per tota la temporada, de 55 euros el trimestre i de 20,80 euros al mes.