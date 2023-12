Deu consells per als menjars de Nadal

Un àpat en el dia de Nadal (AMIC)

«No puc més», «està tot molt bo, eh?», «jo no puc deixar de menjar», «un dia és un dia», «és que és Nadal…». Totes aquestes expressions es converteixen en protagonistes de taules repletes de menjar fins a dir prou! Sembla que mai és suficient per a «l’organitzador» de l’àpat, i aprofita l’espai lliure per a posar alguna cosa més que té a la nevera, no vagi a ser que ho hagi de llençar… Com si s’acabés el món. Ja que avui diumenge és oficialment l’arribada del Nadal volem donar-te deu consells per a gaudir dels menjars de Nadal.

Què passa per Nadal?

Les gambes, el pollastre, les cent llaunes ‘indispensables’ per a l’aperitiu, les ampolles de vi i cava… i és girar-se i veure el rebost ple de torrons, bombons i polvorons… La cuina crida als quatre vents que és Nadal! A l’amfitrió sempre li queda el dubte de si algun dels seus comensals es quedarà amb gana, un dubte que no es dissipa encara que no hi hagi ni un petit espai a la taula ple de menjar. Tampoc per l’intent de fer-li veure «que hi ha massa menjar».

Després de l’aperitiu, aterra un segon plat que a ningú li ve de gust, perquè estem sadollats, encara que sap greu per la o el xef de la casa, així que fas espai, sabent que estàs a punt d’explotar. Però aquí no acaba tot: arribaven els torrons, els bombons i els polvorons que per Nadal només marxen quan arriba el pa amb tomàquet i embotit per a sopar… I tornem a menjar, com si no ho haguéssim fet.

Que consti en acta que no totes les famílies tenen accés tan fàcil al menjar en aquestes festes (ni en cap altre) i que per aquest motiu podem sentir-nos molt afortunats. Però, tornant a la qüestió. Què ens passa per Nadal? Que ens empatxem, perquè forcem l’estómac per empatia amb la cuinera o el cuiner, perquè està tot molt bo i hi ha coses especials que no sabrem quan tornarem a menjar…

La qüestió és que, a vegades, no ens senta res bé: ens trobem malament perquè no estem escoltant les necessitats del nostre cos i no escoltem el seu cansament, de manera que estem desitjant menjar-nos una amanida i molta aigua per Sant Esteve, i fer una mica de detox fins al 31 de desembre. És important escoltar-nos i no menjar per avorriment, i dir, amb tot l’amor del món, que no podem menjar més, que el pollastre està boníssim, però que gaudiré molt més de l’àpat els dies següents. Una prova d’amor no hauria de ser menjar per empatia amb l’altre fins a rebentar.





Cinc tips per a millorar la digestió dels menjars de Nadal

Com assenyalen des de l’Escola de Nutrició Emocional, “si prenem consciència alimentària podrem gestionar millor la nostra elecció a l’hora de menjar, aconseguir una millor digestió i d’aquesta manera, evitar en la mesura més gran possible, guanyar més pes”.

Et presentem, a continuació, les 5 pautes que ens proposen per a millorar la digestió.

Abans de menjar, beu aigua. A vegades, confonem la gana amb la set i mengem més quantitat de la necessària d’aliments. És molt recomanable que et prenguis un got d’aigua abans de cada menjar.

Tres respiracions abans de cada menjar. Quan respirem prenem consciència del nostre present i de què estem menjant. A més, amb una correcta respiració, metabolitzes millor el menjar, beneficiant l’absorció i digestió.

Prendre consciència durant els menjars de Nadal. És fonamental aturar la inèrcia de «menjar per menjar», ser conscients en cos i ment de la ingesta per a quedar-nos amb les quantitats justes. Si no parem esment, per al nostre cervell és com si no haguéssim menjat i és més difícil saciar-nos.

Gestionar les quantitats adequades i evitar que hi hagi un excés de menjar. Moltes vegades mengem de més perquè veiem que encara queden aliments en els plats, i ens animem amb el desafiament d’acabar-nos tot el que tenim, com si anessin a extingir-se aquest mateix dia o els toqués anar a les escombraries si no es mengen en aquest instant. Sovint, també ens sentim tan aclaparats per la quantitat excessiva de menjar que hi ha en les taules que no afrontem la ingesta amb plaer, sinó amb l’aclaparament «perquè no es tiri».

Aposta per menús saludables. En el moment de pensar en els menús, també podem crear receptes delicioses que siguin sanes i nutritives.





Cinc consells per a no sentir-nos culpables pels menjars de Nadal

La sensació de cansament també es pot manifestar en forma de culpabilitat, sobretot en la ment d’aquells que segueixen dietes més estrictes durant l’any. Leyre López-Iranzu, nutricionista en Clínica FEMM, ens aporta cinc consells per a gaudir dels menjars de Nadal sense sentir-nos culpables.

No a la dinàmica de la compensació, saltant-nos àpats. «Com he menjat tant, no sopo i no esmorzo per a compensar». És millor menjar o sopar si ens ve de gust, però menjant plats sans amb els nutrients que necessita.

Continuar durant l’any amb dietes equilibrades, amb aliments menys sans. Si els nostres menús inclouen plats «menys sans» de tant en tant, no abusarem d’uns certs aliments amb l’excusa «només els menjo per Nadal, aprofita». Quan seguim menús molt restrictius, aquest ‘moment’ podem entendre com un veritable ‘pecat’, provocant una sacsejada emocional de culpabilitat o ansietat.

Gaudeix dels aliments que t’agraden durant un menjar conscient. Dedicar-li atenció a les nostres ingestes ens permetrà detectar quan estem sadollats, per a posar punt final al menjar.

No estrenar dietes ara. Les festes nadalenques són uns dies complicats per a seguir hàbits, així que no estrenis rutines, perquè la impossibilitat de seguir-les et generaran frustració.

Continua entrenant. Si l’esport t’ofereix benestar… per què deixar-ho per Nadal? És suficient amb uns senzills entrenaments a casa, saltar a la corda, córrer una estona abans de la celebració o simplement fer una passejada.





Per bellezaactiva.com