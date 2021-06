Detinguts un pare i un fill després d’una batalla en un hotel

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 21 al 27 de juny de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (12) i altres delictes (8).

El 24/06/2021 a les 05:19 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir a un fill de 18 anys i un pare de 51 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral, d’àmbit domèstic. Requerits en un establiment hoteler per una discussió famíliar, la qual deriva en una agressió mútua entre els interessats.

El 27/06/2021 a les 18:00 hores a la frontera del DCNJ, es va detenir a dos homes de 32 i 24 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari de documentació, el primer s’identifica amb un document d’identitat inautèntic i l’altre s’identifica amb la seva veritable identitat, però anteriorment ja havia estat controlat indocumentat pels agents i havia donat una identitat diferent i que és la que consta registrada als arxius informàtics de la Policia.

El 22/06/2021 a les 10:45 hores a la frontera del Riu Runer, es deté un home de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. L’home que accedeix al Principat en un autobús de línia regular, s’identifica amb un DNI i permís de conduir inautèntics.

El mateix dia, a les 02:36 hores a Escaldes-Engordany, els agents van detenir un home de 31 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i la funció pública. Els policies van ser requerits per sorolls de crits i rialles com si estiguessin fent una festa en una terrassa d’un domicili particular. Els agents interventors van ser rebuts per l’interessat el qual injúria i ofereix resistència.

El 21/06/2021 a les 20:00 hores a La Massana, van detenir un home de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, crebantament a una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. El dia 26/06/2021 a les 10:15 hores a la frontera del riu Runer, es va detenir un altre home, de 38 anys, també per conduir tenint retirat el carnet.

Delictes contra el patrimoni:

El 25/06/2021 a les 23:15 hores al Pas de la Casa, es deté un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte de danys. L’interessat, en el decurs de la nit i a la vila del Pas de la Casa, va causar danys considerables al vidre d’un aparador d’una perfumeria amb un martell o similar, i també els retrovisors de diversos turismes estacionats a cops de peu.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut dotze persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, set en el marc de controls rutinaris, altres quatre per accidents de danys materials i una darrera per infracció al codi de la circulació.