Detinguts tres homes sospitosos de formar part d’una banda dedicada a cometre furts amb força en trasters

La Policia ha detingut aquest cap de setmana tres homes no residents de 31, 41 i 49 anys com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i contra l’ordre públic sospitosos d’haver forçat diversos trasters ubicats a la vall central i de formar part d’una banda organitzada. Dos d’ells van ser arrestats dissabte a la tarda i el tercer, diumenge al migdia.
La investigació apunta que la banda hauria estat actuant al país des del mes d’agost. Els experts del Grup de Delictes contra el Patrimoni de la Policia, que feia mesos que hi treballaven, estaven esperant que tornessin a intentar-ho per a arrestar-los.
El modus operandi de la banda era el mateix en tots els casos: llogaven legalment un traster a través d’una pàgina web i, d’aquesta manera, podien obtenir el codi d’accés a l’edifici on es troben la resta d’espais d’emmagatzematge. Un cop dins, forçaven els cadenats dels trasters i s’emportaven els objectes que els interessaven.
En aquesta ocasió, els sospitosos van arribar a Andorra el mateix dia amb dos vehicles amb matrícula estrangera i es van dirigir directament a un d’aquests edificis on haurien forçat, com a mínim, dos trasters sense haver sostret encara cap objecte. Tot seguit, dos d’ells es van desplaçar a un segon edifici, a l’interior del qual van ser detinguts “in fraganti” tot i intentar fugir de la Policia, motiu pel qual també se’ls acusa de delictes contra la Funció Pública. Els usuaris dels trasters forçats van presentar la corresponent denúncia el cap de setmana.
Els investigadors també van localitzar els dos cotxes amb què els presumptes delinqüents s’havien desplaçat al país i, en un d’ells, van trobar nombrosos estris que aquesta mena de grups criminals fan servir per a cometre furts, desmuntar rellotges i comprovar, fins i tot, l’autenticitat i puresa de l’or.
La ràpida actuació policial ha evitat, per tant, que poguessin entrar en més trasters. Els tres arrestats tenen antecedents en diversos països d’Europa per delictes similars. De moment, per fets idèntics entre l’agost i l’octubre s’han interposat quatre denúncies que sumen un perjudici total de prop de 90.000 euros, però la Policia creu que en podrien arribar més. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.