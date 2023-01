Detinguts quatre homes per agredir, amenaçar i insultar agents de Policia

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut aquest passat diumenge a la nit, al Pas de la Casa, quatre homes no residents de 24, 28, 30 i 49 anys com a presumptes autors de delictes contra la funció pública, contra l’honor, contra la llibertat i contra la integritat física.

Els agents els van detenir a les 23.45 hores després que una patrulla constatés que els porters d’un establiment de la localitat tenien problemes amb un grup de persones. Un dels treballadors assegurava que una d’aquestes persones, l’home de 28 anys, l’havia agredit i amenaçat. Quan els agents es van disposar a controlar el presumpte agressor, aquest no va voler identificar-se, i va començar a alterar-se i resistir-se amb força.

En el moment que van procedir a emmanillar-lo, un segon home, el de 24 anys, va atacar un dels policies des del darrere. Els agents van acabar controlant-los, però durant tot el procés, un tercer home, el de 49 anys, va intentar impedir-ho enfrontant-se i amenaçant amb actitud agressiva els altres policies que es trobaven assegurant la zona.

Mentrestant, un altre agent estava controlant el quart home, de 30 anys, perquè no accedís a la zona de conflicte. Aquest també es mostrava molt alterat i amb una actitud desafiant. Un cop semblava que s’havia calmat, el van deixar marxar, però va tornar corrents llençant-se sobre els policies per a impedir l’arrest del tercer individu. És per aquest motiu que també se’l va acabar detenint. En tot moment va oposar resistència i va insultar els policies. Tres dels agents van patir lesions i danys en el material durant la intervenció. La primera patrulla va haver de demanar el suport de més efectius davant la delicada situació amb què es van trobar.