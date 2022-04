Detinguts per intentar comprar amb targetes de crèdit configurades al mòbil fraudulentament

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 32 persones durant aquesta darrera setmana (del 28 de març al 3 d’abril de 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (18). Destaca la detenció de dos homes que intentaven fer compres en establiments fent ús de targetes de crèdit configurades al telèfon mòbil i obtingudes fraudulentament.

Els fets van passar el 30/03/2022 a les 18:13 hores a Andorra la Vella. Dos homes (un de 20 anys veí del Principat i un visitant de 25 anys) van ser detinguts com a presumptes autors dels delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Els agents de policia van ser requerits en un centre comercial de la capital, ja que els detinguts juntament amb un menor de 17 anys han intentat efectuar pagaments fraudulents, concretament a la secció d’electrònica (tres telèfons mòbils per valor d’uns 900 €) i a la secció de roba (dues jaquetes per valor d’uns 800 €). La manera d’actuar seria la següent: sense passar cap targeta per l’aparell TPV dels establiments, teclegen una sèrie de numeracions de targetes de crèdit bancaries que tenen configurats als seus dispositius mòbils, numeracions que haurien aconseguit de manera fraudulenta a la xarxa d’internet. De l’enquesta duta a terme, aquesta manera de fer l’haurien intentat efectuar en altres dos establiments d’Andorra la Vella.

Delictes contra la salut publica

El 29/03/2022 a les 16:15 hores a la frontera del riu Runer, es deté a una dona i a un home de 27 i 33 anys respectivament, per introducció de 277 grams de marihuana, 6’2 grams de MDMA i 1’4 grams d’èxtasis, quan accedien al Principat en un autobús de línia regular.

El 02/04/2022 a les 15:30 hores a Andorra la Vella, es detenen dos homes de 29 i 34 anys, per possessió i consum de cocaïna. Es van requerir els serveis de la Policia ja que els interessats es trobarien en l’interior de l’escala d’un edifici consumint algun tipus d’estupefaent. Sobre lloc són controlats i lliuren una paperina de 1’3 grams de cocaïna, tanmateix se’ls hi troba un altres embolcall del mateix producte que acaben de consumir.

El 03/04/2022 a les 10:30 hores a la frontera del riu Runer, un home de 35 anys va ser detingut per introducció de 3’7 grams de cocaïna, quan accedia al Principat de passatger en un turisme particular.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 28/03/2022 a les 03:38 hores, un home de 32 anys, és detingut amb una taxa de 1’40 g/l., parada rutinària.

El 30/03/2022 a les 02:15 hores, un home de 27 anys, és detingut amb una taxa de 1’72 g/l., infracció al codi de la circulació.

El 31/03/2022 a les 04:41 hores, un home de 25 anys, és detingut amb una taxa de 1’82 g/l., accident danys materials.

El 01/04/2022 a les 01:05 hores, un home de 23 anys, és detingut en donar positiu a la prova de tòxics salivar, parada rutinària.

El 02/04/2022 a les 22:14 hores, un home de 37 anys, és detingut amb una taxa de 1’17 g/l., infracció al codi de la circulació.

El 03/04/2022 a les 03:50 hores, un home de 27 anys, és detingut amb una taxa de 1’02 g/l., accident danys materials.

El 03/04/2022 a les 05:32 hores, es deté un home de 33 anys, amb una taxa de 1’82 g/l., endemés d’un delicte de conducció temerària. Es detecta que l’interessat circula amb un turisme a una velocitat excessiva per un carril de la via que en aquell moment es troba tancat al trànsit, per la qual cosa s’inicia el seguiment d’aquest vehicle, el conductor en veure això augmenta la seva velocitat, per tal d’escapolir-se del control, en el seu intent de fugida passa per l’exterior d’un local d’oci nocturn on en aquell moment hi ha una forta presència de gent que surt del mateix, i que han d’apartar-se sobtadament per no ser atropellats. Posteriorment és controlat i detingut pels fets ans esmentats.

Detencions per altres delictes

El 30/03/2022 a les 10:30 hores a Andorra la Vella, una dona de 35 anys és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili -conductes afins-.

El 30/03/2022 a les 20:20 hores a la Massana, dos homes de 20 i 21 anys, són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral. Els detinguts han agredit un taxista, ja que un d’ells ha tingut un incident en el decurs de la circulació amb l’agredit.

El 31/03/2022 a les 17:50 hores a la frontera DCNJ, es deté un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Els agents van ser requerits pel Servei de Duana d’Antifrau, ja que al Port d’Envalira se’ls hi ha donat a l’escàpol un turisme. Controlat el turisme i el seu conductor, aquest transporta 450 paquets de tabac (valorat en uns 1.500 €). En identificar al conductor, es constata mitjançant les empremtes dactilars al sistema informàtic que amb anterioritat en vàries ocasions ha estat controlat identificant-se amb una altra identitat en anar indocumentat.

El 01/04/2022 a les 04:08 hores i a les 16:05 hores al Pas de la Casa, es detenen dos homes de 28 i 27 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral. Els detinguts a l’exterior d’un local d’oci haurien agredit a una persona, causant-li la fractura de l’os nasal.

El 01/04/2022 a les 22:32 hores a Andorra la Vella, es deté una dona de 28 anys i un home de 27 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.

Els detinguts s’han agredit mútuament en un domicili particular.

El 02/04/2022 a les 00:05 hores a Escaldes-Engordany, quatre homes d’edats compreses entre els 39 i 46 anys són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic -delicte de contraban-. Els interessats, en el decurs del dia anterior han estat objecte d’una vigilància per la vila d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, ja que es va observar que compraven diferents quantitats de tabac manufacturat dins dels límits permesos en diversos establiments i els anaven emmagatzemant en una cambra d’hotel que tenien llogada. Posteriorment han estat controlats quan carregaven el tabac en un turisme particular, on es procedeix al comís de 2.950 paquets de tabac (valorat en uns 10.000 €).

El 02/04/2022 a les 01:18 hores a Sant Julià de Lòria, una dona de 34 anys i un home de 29 anys són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els detinguts s’han agredit mútuament en un domicili particular.

El 03/04/2022 a les 01:35 hores al Pas de la Casa, un home de 18 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i la funció pública. Es requereix la Policia ja que hi ha un alteració d’ordre públic entre dos grups de persones a l’entrada d’un hotel, sobre lloc i identificades les persones, l’interessat en un important estat d’embriaguesa té una actitud injuriosa i poca col·laborada amb els agents interventors.

El 03/04/2022 a les 02:30 hores a Andorra la Vella, una dona de 21 anys i un home de 25 anys són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els detinguts s’han agredit mútuament a la via pública.

El 03/04/2022 a les 16:25 hores a Andorra la Vella, un home de 30 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. El detingut ha agredit un altre conductor en el decurs d’un incident de circulació.